Жителі Кобеляк самостійно відремонтували дорогу

Ямковий ремонт за народними технологіями вони розпочали робити на ділянці розбитої дороги від сусідньої Перегонівки до свого села. Про таку ініціативу та учасників цього проєкту повідомляє Кобеляцька міська рада.

До ініціативи долучився місцевий фермер, депутат міськради Роман Киценко. Він виділив техніку, допоміг з фінансуванням. Місцевий комунгосп надав грейдер для розчищення узбіччя та підготовки дороги до ремонту.

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Для ремонту використали власні технології, не гірші від стандартизованих методик, що застосовуються дорожніми службами. Найактивніша та працездатна частина жителів Гарбузівки ретельно зачистили ямки, ями та ямища. Це була своєрідна санація проблемних місць.

Фото: мерія міста Кобеляки

Для зміцнення бетонних сумішей та продовження їх експлуатаційного ресурсу в розчищені ямки перед залиттям розчину вклали армувальні сітки відповідних розмірів. Таке доповнення робить дорожню "пломбу" міцнішою та витривалішою як від навантажень, так і від сезонних коливань температур сітка добре протистоїть розбуханню тріщин під час розмерзання та замерзання.

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Залиті розчином бетону ямки дорогу на автобан не перетворили, але пропускну спроможність цієї ділянки шляху покращили. Тепер транспорт там може їхати, не повзти.

Фото: мерія міста Кобеляки

Така ініціатива жителів громади покращила всю логістику, починаючи від швидшого прибуття до села карет швидкої медичної допомоги, комфортнішого автобусного сполучення, роботи машин продуктового забезпечення і, зрозуміло, приємнішого пересування приватного транспорту.