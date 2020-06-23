Переправа не выдержала концентрированной массы техники.

Ужасный инцидент произошел в воскресенье в городе Уттаракханд, на севере Индии. При перевозке экскаватора на грузовике мост обвалился. Все выжили, но пассажиры грузовика получили тяжелые травмы.

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Равномерное распределение массы по площади поверхности и концентрация массы в одной точке приводят к кардинально разным результатам. По-пластунски можно переползти по тонкому льду реку, а попробовав идти, даже очень осторожно, неизбежно провалишься под лед. Нечто похожее случилось и на мосту в Индии. Возможно, свою роль сыграли не слишком надежная конструкция, старые опоры и явление резонанса.

Так или иначе, платформа, перевозившая тяжелую строительную технику, пыталась пересечь мост через дорогу Дапа-Милам в долине Лилама-Джохар. Регион расположен глубоко в Гималаях и малонаселенный, поэтому первую помощь пострадавшим оказывали местные жители, которые добрались до места аварии быстрее спасателей.

Какова глубина пропасти – не сообщается, однако, судя по кадрам видео, грузовик с экскаватором упали примерно на 10 метров.

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