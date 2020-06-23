Переправа не витримала концентрованої маси техніки.

Жахливий інцидент трапився в неділю у місті Уттаракханд, на півночі Індії. При перевезенні екскаватора на вантажівці міст обвалився. Всі вижили, але у пасажири вантажівки отримали важкі травми.

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Рівномірний розподіл маси по площі поверхні і концентрація маси в одній точці призводять до кардинально різних результатів. По-пластунськи можна переповзти тонкою кригою річку, а спробувавши йти, навіть дуже обережно, неминуче провалишся під лід. Щось схоже трапилось і на мосту в Індії. Можливо, свою роль зіграли не надто надійна конструкція, старі опори та явище резонансу.

Так чи інакше, платформа, що перевозила важку будівельну техніку, намагалася перетнути міст через дорогу Дапа-Мілам у долині Лілама-Джохар. Регіон розташований глибоко в Гімалаях і малонаселений, тому першу допомогу потерпілим надавали місцеві жителі, які дістались до місця аварії швидше, за рятувальників.



Яка глибина провалля – не повідомляється, однак, судячи з кадрів відео, вантажівка з екскаватором впали приблизно на 10 метрів.

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