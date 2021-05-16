Любители и автомобильные историки могут много спорить на тему копирования и заимствования в отечественном автопроме, но есть в нашей автомобильной истории несколько безусловно оригинальных и удачных моделей. Одна из них – роскошный микроавтобус "Юность", увидеть который можно на весеннем фестивале OldCarLand в Киеве.

Таких машин было сделано чуть более ста единиц, каждый экземпляр был буквально штучной работы. В каких еще автомобилях можно увидеть номер кузова 20 или, скажем, номер коробки передач – 9 или кардана – 26. Именно так – не 00020, и не 00009. То есть изначально предполагалось, что это будет мелкосерийное производство для особых потребностей .

Сразу имелось в виду, что микроавтобус "Юность" будет использоваться только на официальном уровне и никак не частными владельцами

Собственно, и происхождение "Юности" было на грани вероятного и невероятного. Иначе и не скажешь, ведь конструировали ее на заводе ЗИЛ... подпольно, внепланово и в нерабочее время. Участники проекта вспоминают, что эта машина была невероятной еще и потому, что была спроектирована без единого совещания!

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Предполагалось, что автомобиль будет выпускаться в специальном цехе, где собирали лимузины для советской верхушки – "членовозы" ЗИЛ-111.

17-местный микроавтобус не вписывался в советские типажи и не значился в пятилетних и других перспективных планах, но конструкторы и дизайнеры работали бесплатно.

Интерьеру уделили особое внимание, в нем нет компромиссных решений и стандартных деталей от массовых моделей. Между прочим, дизайнер салона – женщина

Все авторы – инженеры и художники – были молодыми, поэтому на определенном этапе работы поделились своим секретом с заводским секретарем комитета комсомола. И во многом благодаря этому парню с украинской фамилией Мазепа мировой автопром получил новую концепцию микроавтобуса – комфортабельного и скоростного, с большим количеством мест. Комсомольский начальник стал лоббистом "Юности", и заводское руководство в конце концов признало, что инициативный проект имеет право на жизнь. Микроавтобус ЗИЛ-118 "Юность" начали выпускать в 1962 году.

В отличие от типичных автобусов своего времени, "Юность" имела высокие ходовые характеристики, в частности хорошую управляемость и динамику

Итак, все вышесказанное – лишь прелюдия, главное в этой машине – ее уникальная концепция. Благодаря использованию шасси представительского лимузина ЗИЛ-111 автобус вышел необыкновенно комфортабельным – с плавным ходом и "легковой" динамикой. При этом он имеет просторный салон с богатым убранством, в котором, однако, главное (и технически очень сложное!) отличие – большая площадь остекления и огромный люк в крыше.

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"Юность" – одна из отечественных машин, которые высоко оценили за рубежом. Она вызвала фурор на ХVIII Международной автобусной неделе в Ницце, собрав невиданный урожай наград на зависть моделям-конкурентам от 50-ти иностранных производителей.

Такой вид был у "Юности", завоевавшей коллекцию из 9-ти наград на автобусной неделе в Ницце. Реальную машину с серийным номером 6 разбили в 1977 году во время краш-тестов

На красавицу "Юность" запал лично Генри Форд II, которому во время визита в Союз в 1970 г. подали ее в качестве перевозчика чемоданов. Руководитель в то время самой авторитетной автомобильной компании мира и внук основателя Ford Motor Company выразил желание передвигаться именно на микроавтобусе. После чего предложил купить конструкцию "Юности" или наладить ее совместный массовый выпуск. Конечно, капиталисту гордость нашего автопрома не отдали.

Всего на ЗИЛе собрали 20 экземпляров первой версии (1962 – 1970 гг.) и 61 машину в послерестайлинговом исполнении (1970 – 1998 гг.). Кроме того, сделали четыре спецмашины модели 118КВ (1976 – 1977 гг.) для нужд спецслужб и отдельно – две машины в санитарной модификации на базе поздней версии (1978 г.).

Судьба большинства выпущенных микроавтобусов известна, многие из них сохранились и почти все они уже осели в коллекциях настоящих ценителей уникальной техники в разных странах.

В 1970 г. "Юность" модернизировали. Главной новацией была осовремененная внешность. Именно такую машину можно будет увидеть на OldCarLand-2021

В Украине на сегодня известны четыре экземпляра "Юности", один из которых – послерестайлинговая модель с индексом 3207 выпуска 1994 года. Эта машина прямо с завода была закуплена для государственной дачи "Заря" в Крыму, которая вскоре стала дачей Президента Л. Кучмы. Уже в 2000-е годы Совет Министров Крыма передал машину одному местному учебному заведению, откуда изношенный раритет выкупили в частную коллекцию. Машина прошла реставрацию и ее можно будет увидеть на фестивале OldCarLand 28 – 30 мая в киевском Музее Авиации.

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