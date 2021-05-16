Аматори і автомобільні історики можуть багато сперечатися на тему копіювання та запозичень у вітчизняному автопромі, але є в нашій автомобільній історії кілька безумовно оригінальних та вдалих моделей. Одна з них – розкішний мікроавтобус "Юність", побачити який можна на весінньому фестивалі OldCarLand у Києві.

Таких машин було зроблено трохи більше ста одиниць, кожен екземпляр був буквально штучної роботи. В яких ще автомобілях можна побачити номер кузова 20, або, скажімо, номер коробки передач – 9 та кардана – 26. Саме так – не 00020, и не 00009. Тобто від самого початку малося на увазі, що це буде дрібносерійне виробництво для особливих потреб.

Відразу малося на увазі, що мікроавтобус “Юність” буде використовуватися лише на офіційному рівні і ніяк не приватними власниками

Власне, і походження “Юності” було на межі ймовірного і неймовірного. Інакше і не скажеш, адже конструювали її на заводі ЗІЛ… підпільно, позапланово і в неробочий час. Учасники проекту пригадують, що ця машина була неймовірною ще й тому, що була спроектована без жодної наради!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мікроавтобус "Старт": авто, що випередило час

Передбачалося, що автомобіль буде випускатися у спеціальному цеху, де складали лімузини для радянської верхівки – “членовози” ЗІЛ-111.

17-місний мікроавтобус не вписувався в радянські типажі і не значився у п’ятирічних та інших перспективних планах, але конструктори и дизайнери працювали безкоштовно.

Інтер’єру приділили особливу увагу, в ньому немає компромісних рішень та стандартних деталей від масових моделей. Між іншим, дизайнер салону – жінка

Всі автори – інженери і художники – були молодими, тож на певному етапі роботи поділилися своїм секретом із заводським секретарем комітету комсомолу. І завдяки цьому хлопцеві з українським прізвищем Мазепа світовий автопром отримав нову концепцію мікроавтобуса – комфортабельного і швидкісного, з великою кількістю місць. Комсомольський начальник став лобістом “Юності”, і заводське керівництво врешті-решт визнало, що ініціативний проект має право на життя.

На відміну від типових автобусів свого часу, “Юність” мала високі ходові характеристики, зокрема добру керованість та динаміку

Мікроавтобус ЗІЛ-118 “Юність” почали випускати у 1962 році.

Отже, все вищесказане – лише прелюдія, головне в цій машині – її унікальна концепція. Завдяки використанню шасі представницького лімузина ЗІЛ-111 автобус вийшов незвичайно комфортабельним – з плавним ходом та “легковою” динамікою. При цьому він має просторий салон із багатим оздобленням, в якому, однак, головна (і технічно дуже складна!) відмінність – велика площа вікон та величезний люк у даху.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Автомобілі-саморобки: звідки вони брались

“Юність” – одна з вітчизняних машин, які високо оцінили за кордоном. Вона спричинила фурор на ХVIII Міжнародному автобусному тижні в Ніцці, зібравши небачений урожай нагород на заздрість моделям-конкурентам від 50-ти іноземних виробників.

Такий вигяд мала “Юність”, коли виборола колекцію з 9-ти нагород на Автобусному тижні в Ніцці. Реальну машину з серійним номером 6 розбили в 1977 р. під час краш-тестів

На красуню “Юність” запав особисто Генрі Форд II, якому під час візиту до Союзу у 1970 р. подали її в якості перевізника для валіз. Керівник на той час найавторитетнішої автомобільної компанії світу і внук засновника Ford Motor Company висловив бажання пересуватися саме на мікроавтобусі. Після чого запропонував купити конструкцію “Юності” або налагодити її сумісний масовий випуск. Звісно, капіталістові гордість нашого автопрому не віддали.

Всього на ЗІЛі склали 20 екземплярів першої версії (1962 – 1970 рр.) і 61 машину у післярестайлінговому виконанні (1970 – 1998 рр.). Крім того, зробили чотири спецмашини моделі 118КВ (1976 – 1977 рр.) для потреб спецслужб та окремо – дві машини у санітарній модифікації на базі пізньої версії (1978 р.).

Доля більшості випущених мікроавтобусів відома, багато які з них збереглися і майже усі вони уже осіли в колекціях справжніх поціновувачів унікальної техніки в різних країнах.

В 1970 році “Юність” модернізували. Головною новацією була осучаснена зовнішність. Саме таку машину можна буде побачити на OldCarLand-2021

В Україні на сьогодні відомі чотири екземпляри “Юності”, один з яких – післярестайлінговий моделі 3207 випуску 1994 року. Ця машина просто з заводу була закуплена для державної дачі “Заря” в Криму, яка незабаром стала дачею Президента Л. Кучми. Вже у 2000-ні роки Рада Міністрів Криму передала машину одному місцевому навчальному закладу, звідки зношений раритет викупили у приватну колекцію. Машина пройшла реставрацію і її можна буде побачити на фестивалі OldCarLand 28 – 30 травня у київському Музеї Авіації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українець продає ЗІЛ за 430 тис. євро