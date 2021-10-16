19:50, 16 октября 0

За последние годы автомобили достигли огромного прогресса, и прежде всего в вопросах безопасности. Инженеры постоянно работают над тем, чтобы уменьшить риск попадания авто в аварию, а также защитить людей, если машина все-таки попала в ДТП.

Но обидно смотреть, если все попытки инженеров становятся абсолютно бесполезными, когда водитель или пассажир не использует эти достижения прогресса. Например, ни один самый совершенный автомобиль не защитит человека во время аварии, если он не будет пристегнут ремнями безопасности. И все дорогие и сложные системы – преднатяжители ремней, подушки безопасности, специальная конструкция кузова, которая защищает жизненное пространство людей – просто не подействуют. Причем могут принести горе не только владельцу, но и ни в чем не повинным пассажирам или пешеходам. Из-за обычного упрямства и самоуверенности одного человека.

То же самое касается единственной детали автомобиля, которая контактирует с дорогой – шины. Можно заправлять автомобиль самым дорогим бензином, заливать в двигатель лучшее масло, чиповать его или сделать прямоток – все не даст результата, если у машины не будет надежного сцепления с дорогой. Самое главное в этом вопросе – подобрать шины по сезону от проверенного производителя.

Как известно, автомобильные шины бывают летние, всесезонные и зимние. Как их отличить? Автоэксперты их различают по рисунку протектора – у зимних много мелких канавок, которые называют ламелями. Или есть металлические частицы – шипы, которые цепляются за лед. Также можно взглянуть на боковину. Обозначение M+S – с английского Mad+Snow – это совсем не зимние шины, они предназначены для преодоления грязи и порой – снега. Настоящие зимние шины должны соответствовать требованиям сертификации 3PMSF и иметь обозначение снежинки на фоне горы.

У всесезонных есть надпись на боковине All Season. Их можно использовать круглый год, если в вашем регионе снег зимой – редкость. Например, как в некоторых районах юга Украины. И зимой ваш автомобиль чаще ездит на небольшие расстояния преимущественно по городу, не выезжает на скоростные дороги и не является единственным автомобилем в семье.

Но поскольку большую часть Украины все-таки засыпают снегопады, а на дорогах часто образуется лед и гололед, то для безопасности надо иметь два комплекта шин – летние и зимние. Ведь на безопасности не экономят.

А теперь насчет выбора зимних шин. Они вовсе не все одинаковые, и создаются для определенных условий эксплуатации. На боковине они обозначены снежинкой на фоне горы с тремя вершинами и сертификацией 3PMSF.

Зимние шины от Continental можно выбрать здесь.

Живете в Карпатах или ездите туда на лыжи? Без шипованных шин не обойтись. А если зимой только передвигаетесь на работу и домой, шипы не нужны. Что касается выбора марки и модели шины, то к этому вопросу надо подойти очень ответственно. Ведь крупные концерны, которые работают над созданием шин десятки лет, подходят к этому скрупулезно и профессионально.

Например, известный концерн Continental еще в 1904 году представил первую в мире автомобильную шину с протектором, а в 1952 году разработал шины для зимних условий с отметкой М + S (грязь и снег). Теперь Continental является одним из мировых лидеров в производстве шин и проецирует их в немецком Ганновере. А немцы, известные своей дотошностью и вниманием к деталям – одни из лучших в мире инженеров. Там работают около тысячи специалистов, которые создают, моделируют и испытывают шины для различных транспортных средств, для разного назначения и в разных размерах. Кстати, Continental – это не только шины для любого колесного транспорта, но и запчасти и технологии ко всему автомобилю, в том числе тормозные системы и компоненты к ним (колодки и диски). Именно поэтому Continental – эксперт в вопросах динамики автомобиля, ведь реализует весь свой опыт при создании целого колеса. А сейчас идет разработка беспилотных технологий.

Почему шины каждый год надо совершенствовать? Потому что идет эволюция автомобилей, электронных систем безопасности к ним и запросов автовладельцев. Например, сейчас в тренде электромобили, а для них надо шины с немного другими характеристиками, чем для бензиновых автомобилей.

Кроме того, инженеры Continental стремятся, чтобы водителю было комфортно и безопасно управлять автомобилем в любых погодных и дорожных условиях, которые возникают на его пути. Например, водитель может выехать со стоянки, покрытой льдом, проехать несколько десятков километров по чистому или мокрому асфальту, далее выехать на свежий мягкий снег, который позже становится свежеукатанным. И на всех этих участках автомобиль должен вести себя прогнозируемо, уверенно и безопасно.

Конечно, это очень трудная задача. Именно поэтому в зимней шине так много канавок, ламелей и различных разрезов. Все они отвечают за свой участок “работы”. А чтобы определить, как работают эти шины, нужно их тестировать. В Ганновере у специалистов Continental есть собственный испытательный полигон, на котором постоянно проверяются новые решения. Кроме того, шины проверяют в других уголках мира – в США, Новой Зеландии, Швеции, Испании... Подумайте только – каждый год 140 тысяч шин преодолевают в рамках исследований 200 миллионов километров. Водители-испытатели компании наезжают более 67 тысяч километров, прежде чем какое-либо инновационное решение в шине станет серийным.

Далеко не все производители шин так придирчиво подходят к процессу разработки. Например, дешевые китайские производители просто копируют старые модели известных брендов. А в Украине нет ни одного полигона и испытательного центра для шин.

Более того, прекрасные результаты шины Continental показывают в сравнительных тестах независимых экспертов. Начиная с 2007 года у 80% сравнительных тестов шин силами автожурналистов продукция этого бренда получала оценки “очень рекомендуемые”. Наивысшую оценку летние шины Continental получили в тестировании для Авто24 украинской экспертной группы Tyres Testing Group (TTG) в двух популярных размерах – для легковых авто и кроссоверов.

Что касается зимних шин на сезон 2020-2021 года, то Continental предлагает для украинских потребителей целую линейку зимних и всесезонных моделей.

Например, на случай теплой зимы и для южных регионов страны стоит выбрать AllSeasonContact™ – всесезонную шину с зимней омологацией, которая имеет удлиненный пробег. Лучше всего она себя зарекомендовала в дождь и в сложные погодные условия, однако стабильно ведет себя и на снежном покрытии.

Зимние шины WinterContact™ TS 860 – основная зимняя шина, предназначенная для большинства легковых автомобилей. Направленный рисунок протектора с узором елки обеспечивает отличные качества сцепления на снегу и мокром асфальте. В то же время прочное внешнее плечо протектора придает шине спортивного характера, а массивные блоки протектора отвечают за короткий тормозной путь.

Еще одна зимняя новинка – шина для кроссоверов WinterContact ™ TS 870 P, стала победительницей независимых тестов проведенных британским Tyre Reviews. Эта модель, а также аналогичные шины для легковых авто WinterContact ™ TS 870 уже доступны украинским потребителям.

WinterContact™ TS 850P предназначена для кроссоверов / SUV и легковушек люкс-класса. Асимметричный протектор обеспечивает наилучшие свойства на снегу. В то же время прочное внешнее плечо протектора придает шине спортивный характер, а массивные блоки протектора отвечают за короткий тормозной путь.

Для тех, кто исповедует спортивный стиль вождения даже зимой, предназначена шина WinterContact™ TS 860S. Протектор придает шине спортивный характер даже при низких температурах. Усиленное плечо протектора обеспечивает высокую курсовую устойчивость. Большое количество ламелей обеспечивает стабильность на снегу и воде.

И напоследок – любые, даже самые лучшие шины не будут работать, если они изношены. То есть если высота протектора на них меньше 4 мм. Для того, чтобы определить, выполняют ли шины свою функцию, обычно на них есть индикатор износа. А отечественные правила дорожного движения указывают на запрет вождения при глубине, меньшей чем 1,6 мм. Впрочем, из соображений безопасности лучше не изнашивать шины до такого состояния.