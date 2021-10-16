19:50, 16 жовтня 0

За останні роки автомобілі досягли величезного прогресу, і перш за все в питаннях безпеки. Інженери постійно працюють над тим, щоб зменшити ризик потрапляння авто в аварію, а також захистити людей, якщо машина все-таки потрапила в ДТП.

Але прикро дивитися, якщо всі ці намагання інженерів стають абсолютно марними, коли водій чи пасажир не використовує ці надбання прогресу. Наприклад, жодне авто не захистить людину під час аварії, якщо вона не буде пристебнута ременями безпеки. Тоді усі дорогі та складні системи – переднатягувачі ременів, подушки безпеки, спеціальна конструкція кузова, яка захищає життєвий простір людей – просто не подіють. І можуть принести горе не лише власнику, але й ні в чому не винним пасажирам чи пішоходам. Через звичайну впертість та самовпевненість однієї людини.

Те ж саме стосується єдиної деталі автомобіля, яка контактує з дорогою – шини. Можна заправляти авто найдорожчим бензином, заливати в двигун найкращу оливу, чіпувати його або зробити прямоток – все це не дасть результату, якщо авто не матиме надійно зчеплення з дорогою. Найголовніше в цьому питанні – підібрати шини за сезоном та перевіреного виробника.

Як відомо, автомобільні шини бувають літніми, всесезонними та зимовими. Як їх відрізнити? Автоексперти їх вирізняють за малюнком протектора – в зимових багато дрібних канавок, які називають ламелями. Або наявні металеві частинки – шипи, які чіпляються за лід. Також можна глянути на боковину. Позначення M+S – з англійської Mad+Snow – це зовсім не зимові шини, вони призначені для долання бруду та деколи – снігу. Дійсно зимові шини повинні відповідати вимогам сертифікації 3PMSF та мати позначення зі сніжинкою на фоні гори.

Всесезонні мають напис на боковині All Season. Їх можна використовувати цілий рік, якщо в вашому регіоні сніг узимку – рідкість. Наприклад, як у деяких районах півдня України. І взимку ваше авто частіше їздить на невеликі відстані переважно по місті, не виїжджає на швидкісні дороги та не є єдиним автомобілем у сім'ї.

Але оскільки більшу частину України все-таки засипають снігопади, а на дорогах часто утворюється крига та ожеледь, то задля безпеки треба мати два комплекти шин – літні та зимові. Адже на безпеці не економлять.

А тепер щодо вибору зимових шин. Вони зовсім не усі одинакові, і створюються для певних умов експлуатації. На боковині вони позначені сніжинкою на фоні гори з трьома вершинами та сертифіковані як 3PMSF.

Зимові шини від Continental можна вибрати тут.

Живете в Карпатах чи їздите туди на лижі? Без шипованих шин не обійтись. А якщо взимку лише пересуваєтесь на роботу та додому, шипи не потрібні. Щодо вибору марки й моделі шини, то до цього питання треба підійти дуже відповідально. Адже великі концерни, які працюють над створенням шин десятки років, підходять до цього прискіпливо та фахово.

Наприклад, відомий концерн Continental ще у 1904 році представив першу у світі автомобільну шину з протектором, а у 1952 році розробив шини для зимових умов з позначкою М + S (болото та сніг). Тепер Continental є одним зі світових лідерів у виробництві шин і проектує їх у німецькому Ганновері. А німці, відомі своєю прискіпливістю та увагою до деталей – одні з кращих у світі інженерів. Там працює близько тисячі фахівців, які створюють, моделюють та випробовують шини для різноманітних транспортних засобів, для різного призначення та в різних розмірах. До речі, Continental – це не лише шини для будь-якого колісного транспорту, але і запчастини та технології до всього автомобіля, в тому числі гальмівні системи й компоненти до них (колодки та диски). Власне тому Continental – експерт в питаннях динаміки автомобіля, адже реалізує весь свій досвід при створенні цілого колеса. А зараз триває розробка безпілотних технологій.

Чому шини щороку треба вдосконалювати? Тому що йде еволюція автомобілів, електронних систем безпеки до та запитів автовласників. Наприклад, зараз в тренді електромобілі, а для них треба шини дещо з іншими характеристиками, ніж для бензинових авто.

Окрім того, інженери Continental прагнуть, щоб водію було комфортно та безпечно керувати автомобілем у будь-яких погодних та дорожніх умовах, які виникають на його шляху. Наприклад, водій може виїхати зі стоянки, покритої кригою, проїхати кілька десятків кілометрів чистим або мокрим асфальтом, далі виїхати на свіжий м'який сніг, який пізніше стає свіжовкатаним. І на всіх цих ділянках автомобіль має поводитися прогнозовано, впевнено та безпечно.

Звичайно, це дуже важке завдання. Саме тому в зимовій шині так багато канавок, ламелей та різних розрізів. Всі вони відповідають за свою ділянку "роботи". А щоб визначити, як працюють ці шини, потрібно їх випробувати. В Ганновері у фахівців Continental є власний випробувальний полігон, на якому постійно перевіряються нові рішення. Окрім того, шини перевіряють в інших куточках світу – у США, Новій Зеландії, Швеції, Іспанії… Подумайте лише – кожного року 140 тисяч шин долають в рамках досліджень 200 мільйонів кілометрів. Водії-випробувачі компанії наїжджають понад 67 тисяч кілометрів, перш ніж яке-небудь інноваційне рішення в шині стане серійним.

Далеко не всі виробники шин так прискіпливо підходять до процедуру розробки. Наприклад, дешеві китайські виробники просто копіюють старі моделі відомих брендів. А в Україні немає жодного полігону та випробувального центру для шин.

На додаток, прекрасні результати шини Continental показують у порівняльних тестах незалежних експертів. Починаючи з 2007 року у 80% порівняльних тестів шин силами автожурналістів продукція цього бренду отримувала оцінки "дуже рекомендовані". Найвищу оцінку літні шини Continental отримали у тестуванні для Авто24 української експертної групи Tyres Testing Group (TTG) у двох популярних розмірах – для легкових авто та для кросоверів.

Щодо зимових шин на сезон 2020-2021 року, то Continental пропонує для українських споживачів цілу лінійку зимових та всесезонних моделей.

Наприклад, на випадок теплої зими та для південних регіонів країни варто вибрати AllSeasonContact™ – всесезонну шину з зимовою омологацією, яка має подовжений пробіг. Найкраще вона себе зарекомендувала у дощ та у важкі погодні умови, однак стабільно веде себе і на сніговому покритті.

Зимові шини WinterContact™ TS 860 – основна зимова шина, призначена для більшості легкових автомобілів. Спрямований малюнок протектора з візерунком ялинки забезпечує відмінні якості зчеплення на снігу та мокрому асфальті. Високий профіль шини дозволяє відчути комфорт водіння нерівними українськими дорогами.

WinterContact™ TS 850P призначена для кросоверів / SUV та легковиків люкс-класу. Асиметричний протектор забезпечує найкращі властивості на снігу. Водночас міцне зовнішнє плече протектора надає шині спортивного характеру, а масивні блоки протектора відповідають за короткий гальмівний шлях.

Ще одна зимова новинка – шина для кросоверів WinterContact™ TS 870 P, стала переможницею незалежних тестів проведених британським Tyre Reviews. Ця модель, а також аналогічні шини для легкових авто WinterContact™ TS 870 вже доступні українським споживачам.

Для тих, хто сповідує спортивний стиль водіння навіть взимку, призначена шина WinterContact™ TS 860S. Протектор надає шині спортивного характеру навіть за низьких температур. Зміцнене плече протектора забезпечує високу курсову стійкість. Велика кількість ламелей забезпечує стабільність на снігу та воді.

І наостанок – будь-які, навіть найкращі шини не будуть працювати, якщо вони зношені. Тобто якщо висота протектора на них менша за 4 мм. Для того, щоб визначити, чи виконують шини свою функцію, зазвичай на них є індикатор зносу. А вітчизняні правила дорожнього руху забороняють використовувати шини при глибині протектора менш ніж 1,6 мм. Втім, з міркувань безпеки краще не зношувати шини до такого стану.