Зимняя парковка и сервисный режим стеклоочистителей – вы знали, что у вашей машины есть такие опции? Поговорим об этом.

Так бывает: о наличии удобной опции в собственной машине автомобилист узнает лишь через несколько лет пользования ею. Что же такое на самом деле – зимний и сервисный режим стеклоочистителей?

Сервисный режим – это когда дворники запаркованы вертикально. Так их можно почистить, заменить или наклонить вперед – чтобы они не примерзли к стеклу

Сразу предупредим, что с терминами тут имеет место некоторая путаница: иногда зимний и сервисный режимы – это одно и то же, у некоторых машин есть оба, а в некоторых нет ни одного, но это не значит, что дворники нельзя обслуживать и парковать по-зимнему.

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Зимний режим парковки дворников по мнению различных автомобилистов и автопроизводителей, это такие положения щеток, когда они:

в состоянии покоя остаются в той зоне лобового стекла, которая обдувается теплым воздухом от печки или подогревается электрообогревом – для более быстрой оттайки после стоянки; в состоянии покоя остаются в положении, из которого их можно отвести от лобового стекла, чтобы они не примерзли к нему за ночь – в некоторых моделях это нельзя сделать из штатного, нижнего места парковки щеток; во время работы не опускаются до самого низа – чтобы внизу под ними осталось больше места для сметенного ими снега, в частности мокрого и плотного.

Сервисный режим дворников по формулировке автопроизводителей, это:

положение дворников в состоянии покоя, когда до них удобно достать человеку для очистки от снега и льда; положение дворников в состоянии покоя, когда щетки удобно снять и заменить новыми.

Настоящий зимний режим – когда стеклоочистители получают ограниченный снизу ход.

Чтобы оставить стеклоочистители вертикально в верхнем положении (или, если вам угодно, в сервисном или зимнем), обычно нужно нажать на рычаг управления стеклоочистителем в определенном направлении сразу после выключения двигателя. Например, у многих автомобилей VW и Skoda надо прижать рычаг вниз, у Nissan – на 3 сек. удержать его в положении “на себя”, в некоторых версиях Renault и Lada нужно опустить рычаг вниз при неработающем двигателе, а в Audi наоборот – при работающем двигателе дважды коротко потянуть рычаг вверх.

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Интересно, что из сервисного режима дворники выходят по-разному – или движением переключателя в определенном направлении, либо включением дворников в любой режим, а в некоторых, например, Volkswagen, также и автоматически – после набора скорости 10 – 15 км/час.

Внизу стекла больше вероятность, что дворник примерзнет. Поэтому зимний режим стеклоочистителей предусматривает остановку щеток выше, чем летом

Главное, однако, что вертикально запаркованные дворники не приходят в движение автоматически после включения зажигания. Иначе водителя ждали бы проблемы с перегревом моторчика электропривода из-за примерзания щеток, испорченные на намерзшем льду резинки щеток и царапины на капоте от поводков.

Чисто зимний режим – с остановкой и отдыхом дворников в нижнем положении несколько выше обычного – встречается гораздо реже. Обычно функция реализована на механическом уровне: левую щетку вместе с поводком надо принудительно потянуть вверх до щелчка. Таким образом решен "зимний" вопрос у некоторых Toyota, Lexus и Honda. А у Range Rover в меню есть специальная строка "Зимняя парковка стеклоочистителей". После его активации стеклоочистители во время работы опускаются вниз не до самого капота, а тормозят на несколько сантиметров выше. А вот для разовой остановки дворников в сервисном положении – вертикально – у “Рейнджа” надо провести последовательные манипуляции с подрулевым переключателем и кнопкой Start Engine.

У некоторых премиальных авто зимний режим работы стеклоочистителей включается через меню, у машин проще он активируется механически.

Наконец, на ЛЮБОМ автомобиле можно применить элементарный дедовский способ – выключить зажигание при работающих стеклоочистителях, когда они будут находиться вверху. Привод будет обесточен и щетки замрут там, где их это событие застанет. Но тут есть одна опасность: если за время стоянки дворники примерзнут к стеклу, включать зажигание будет опасно. Привод стеклоочистителей оживет независимо от положения их выключателя под рулем, а при застопорившихся щетках это грозит или порванными резинками, или сожженным моторчиком привода. У некоторых моделей на такой случай есть электрическая защита двигателя, однако она предусмотрена далеко не всегда.

Рекомендация Авто24

Вероятно, это будет банальностью, но в который раз скажем: уважаемые, изучайте матчасть. В заводском мануале может не быть инструкций по регулировке клапанов и замене помпы, но всегда есть описание всех функций и возможностей данной модели вплоть до мелочей. На крайний случай есть телефон горячей линии дилера или интернет. Одним словом, если в современной машине вам кажется что-то неудобным и нелогичным, не спешите клясть конструкторов, а попробуйте почитать руководство по эксплуатации.

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