Зимове паркування та сервісний режим склоочисників – ви знали, що у вашій машині є такі можливості? Поговоримо про це.

Так буває: про наявність зручної опції у власній машині автомобіліст дізнається лише через кілька років користування нею. Що ж таке насправді – зимовий та сервісний режим склоочисників?

Сервісний режим – це коли двірники запарковані вертикально. Так їх можна почистити, замінити або нахилити вперед – щоб вони не примерзли до скла

Відразу попередимо, що з термінами тут має місце певна плутанина: іноді зимовий і сервісний – це одне й те саме, у деяких машин є обидва, а у деяких немає жодного, і це не значить, що двірники не можна обслуговувати і паркувати по-зимовому.

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Зимовий режим паркування двірників на думку різних автомобілістів та автовиробників, це такі положення щіток, коли вони:

у стані спокою залишаються в тій зоні лобового скла, яка обдувається теплим повітрям від пічки або підігрівається електрообігрівом – для швидшого відтаювання після стоянки; у стані спокою залишаються в положенні, з якого їх можна відвести від лобового скла, щоб вони не примерзли до нього за ніч – в деяких моделях це не можна зробити зі штатного, нижнього місця паркування щіток; під час роботи не опускаються до самого низу – щоби внизу під ними залишилося більше місця для зметеного ними снігу, зокрема мокрого і щільного.

Сервісний режим двірників за формулюванням автовиробників, це:

положення двірників у стані спокою, коли до них зручно дістати людині для очищення від снігу та льоду; положення двірників у стані спокою, коли щітки зручно зняти та замінити новими.

Справжній зимовий режим – коли склоочисники отримують обмежений знизу хід.

Аби залишити склоочисники вертикально у верхньому положенні (або, якщо вам завгодно, у сервісному або зимовому), зазвичай потрібно натиснути на важіль керування склоочисником у певному напрямку відразу після вимкнення двигуна. Наприклад, у багатьох автомобілів VW та Skoda треба притиснути важіль вниз, у Nissan – на 3 сек. утримати його в положенні “на себе”, у деяких версіях Renault і Lada треба опустити важіль вниз при непрацюючому двигуні, а в Audi навпаки – при працюючому двигуні двічі коротко потягнути важіль вгору.

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Цікаво, що з сервісного режиму двірники виходять по-різному – або рухом перемикача у певному напрямку, або вмиканням двірників у будь-який режим, а у деяких, наприклад, Volkswagen, також і автоматично – після набору швидкості 10 – 15 км/год.

Внизу скла більша ймовірність, що двірник примерзне. Тому зимовий режим роботи склоочисників передбачає зупинку щіток вище, ніж улітку

Головне, однак, що вертикально запарковані двірники не приходять у рух автоматично після увімкнення запалення. Інакше на водія чекали б проблеми із перегрівом моторчика електроприводу через примерзання щіток, зіпсовані на намерзлій кризі гумки щіток та подряпини на капоті від повідків.

Cуто зимовий режим – із зупинкою та відпочинком двірників у нижньому положенні дещо вище звичайного – зустрічається набагато рідше. Зазвичай функція реалізована на механічному рівні: ліву щітку разом з повідком треба примусово потягнути вгору до клацання. В такий спосіб вирішено “зимове” питання у деяких Toyota, Lexus та Honda. А у Range Rover в меню є спеціальний рядок “Зимове паркування склоочисників”. Після його активації склоочисники під час роботи опускаються вниз не до самого капоту, а гальмують на кілька сантиметрів вище. А ось для разової зупинки двірників у сервісному положенні – вертикально – у “Рейнджа” треба провести послідовні маніпуляції із перемикачем під кермом і кнопкою Start Engine.

У деяких преміальних авто зимовий режим роботи склоочисників вмикається через меню, у машин простіше він активується механічно.

Нарешті, на деяких автомобілях можна застосувати дідівський спосіб – вимкнути запалення при працюючих склоочисниках, коли вони знаходитимуться вгорі. Привід буде знеструмлений і щітки замруть там, де їх ця подія застане. Але тут є одна небезпека: якщо за час стоянки двірники примерзнуть до скла, вмикати запалення буде небезпечно. Привід склоочисників оживе незалежно від положення їхнього вимикача під кермом, а при застопорених щітках це загрожує або порваними гумками, або спаленим моторчиком приводу. У деяких моделей на такий випадок є електричний захист двигуна, однак не завжди.

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Певно, це буде банальністю, але вкотре скажемо: шановні, вивчайте посібник з експлуатації свого автор. У заводському мануалі може не бути інструкцій з регулювання клапанів та заміни помпи, але завжди є опис всіх функцій і можливостей даної моделі аж до дрібниць. На крайній випадок є телефон гарячої лінії дилера або інтернет. Одне слово, якщо у сучасній машині вам здається щось незручним і нелогічним, не поспішайте клясти конструкторів, а спробуйте почитати керівництво з експлуатації.

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