Злоумышленники поиздевались над новенькими авто, которые перевозили по железной дороге

Федеральное управление полиции Мюнхена ищет свидетелей и обратилось за помощью к тем, кто проживает во Фраймане и мог случайно видеть подозрительных людей, которые ночью первого июня слонялись в этом микрорайоне. Именно там на железнодорожных путях товарной станции был припаркован поезд с легковушками.

Злоумышленники – предположительно, один или несколько человек – получили доступ к одиннадцати незаблокированным транспортным средствам на железнодорожных платформах. Как отмечает в presseportal.de пресс-служба Bundespolizei в Мюнхене, ущерб наносился намеренно и нагло.

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Неизвестные скрутили дисплеи с центральной консоли в трех автомобилях. Кроме того, разбито несколько автомобилей обычным камнепадом. Окна и капоты стали мишенью, куда швыряли камни.

Салоны нескольких автомобилей также были сильно загрязнены. Внутри некоторых машин неизвестные справили свои маленькие и большие потребности, оставив там собственные отходы.

Офицер забирает вещественные доказательства на одном из поврежденных автомобилей. Фото: Федеральная полиция

Описание нанесенного ущерба и следственные действия, а также поверхностная уборка заняли более недели. Все занесено в протоколы с места осмотра. Платформы с автомобилями двинулись дальше около 19:00 только 9 июня.

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Такой долгий промежуток простоя железнодорожных платформ, финансово неоправданное использование пути, задержки с доставкой автомобилей в дилерские центры также нанесли ущерб. Однако до нынешнего времени выйти на след злоумышленников не удалось. Поиски продолжаются.