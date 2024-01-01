Зловмисники познущались з новеньких авто, які перевозили залізницею

Федеральне управління поліції Мюнхена шукає свідків й звернулося за допомогою до тих, хто проживає у Фраймані й міг випадково бачити підозрілих людей, котрі вночі першого червня тинялися в цьому мікрорайоні. Саме там на залізничних коліях товарної станції був припаркований потяг з легковиками.

Зловмисники – імовірно, одна або кілька осіб – отримали доступ до одинадцяти незаблокованих транспортних засобів на залізничних платформах. Як зазначає в presseportal.de пресслужба Bundespolizei в Мюнхені, шкода завдавалася навмисно та нахабно.

Читайте також В Німеччині обікрали 19 фур на одній стоянці всього за одну ніч

Невідомі скрутили дисплеї з центральної консолі у трьох автомобілях. Крім того, потрощено кілька автомобілів звичайним каменепадом. Вікна та капоти стали мішенню, куди жбурляли каміння.

Салони кількох автомобілів також були сильно забруднені. Всередині деяких машин невідомі справили свої маленькі та великі потреби, залишивши там власні відходи.

Офіцер забирає речові докази на одному з пошкоджених автомобілів. Фото: Федеральна поліція

Опис завданої шкоди та слідчі дії, а також поверхневе прибирання зайняло понад тиждень. Все занесено до протоколів з місця огляду. Платформи з автомобілями рушили далі близько 19:00 лише 9 червня.

Читайте також На дорогах Європи побільшало злодюг: у Німеччині кожні 20 хвилин скоюється крадіжка

Такий довгий проміжок простою залізничних платформ, фінансово невиправдане використання колії, затримки з доставленням автомобілів у дилерські центри також завдали збитків. Однак до нинішнього часу вийти на слід зловмисників не вдалося. Пошуки продовжуються.