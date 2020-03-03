Транспорту не дают проехать владельцы автомобилей, которые подвозят жителей пригородных населенных пунктов и для этого останавливаются во втором-третьем рядах.

Активисты движения “Останови Лося” провели рейд возле метро Академгородок. Там автомобили-попутки выстраиваются вторым, а иногда третьим рядом, чтобы забрать пассажиров на Ирпень и Бучу. И это устраивает как пассажиров, так и водителей. Вот только при таких действиях желающих подзаработать страдает гораздо больше людей. В частности, водители маршруток не могут выехать из остановки, а все автовладельцы, которые едут в направлении выезда из города, вынуждены ждать желающих заработать в длинных тянучках, которые растягиваются на многие километры.

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Решение этой проблемы очень простое – подбирать попутчиков можно в 100 м за остановкой общественного транспорта. И тогда проблем не будет. Однако встречаются люди, которые не хотят понимать такие простые вещи, поэтому между ними и активистами происходят стычки.

Смотрите, как люди вечером ездят из Киева на Ирпень и Бучу:

Напомним, что появилось приложение, с помощью которого можно быстро вернуть эвакуированное авто.