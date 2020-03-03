Транспорту не дають проїхати власники автомобілів, які підвозять жителів приміських населених пунктів і для цього зупиняються в другому-третьому рядах.

Активісти руху «Зупини Лося» провели рейд поблизу метро Академмістечко. Там автомобілі-попутки вишиковуються другим, а іноді третім рядом, щоб забрати пасажирів на Ірпінь та Бучу. І це влаштовує як пасажирів, так і водіїв. От тільки через такі дії бажаючих підзаробити страждає набагато більше людей. Зокрема, водії маршруток не можуть виїхати з зупинки, а всі автовласники, які їдуть в напрямку виїзду з міста, змушені чекати на бажаючих заробити в довжелезних тягнучках, які розтягуються на багато кілометрів.

Читайте також: де найбільші верчірні затори в Києві: карта і перелік вулиць

Вирішення цієї проблеми дуже просте – підбирати попутників можна за 100 м за зупинкою громадського транспорту. І тоді проблем не буде. Однак трапляються люди, які не хочуть розуміти такі прості речі, тому між ними і активістами стаються сутички.

Дивіться, як люди ввечері їздять з Києва на Ірпінь та Бучу:

Нагадаємо, що з'явився додаток, за допомогою якого можна швидко повернути евакуйоване авто.