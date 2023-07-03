Систему противовоздушной обороны малой дальности NASAMS для сухопутных войск "поставила на гусеницы" норвежская компания Kongsberg Defense & Aerospace.

В конце мая норвежский производитель показал первый образец ЗРК SHORAD (Short Range Air Defense) для закупочной компании Kongsberg, вооруженных сил и министерства обороны Норвегии, сообщает агентство FMA министерства обороны Норвегии.

Разработка нового комплекса началась в октябре 2019 года и обошлась заказчику в 63,3 млн долларов.

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Соглашение было заключено в рамках проведения модернизации ЗРК NASAMS, поскольку новая машина должна была стать развитием уже существующей системы NASAMS III.

Самоходная пусковая NASAMS

Новый зенитно-ракетный комплекс малой дальности состоит из автономных высокомобильных огневых единиц, использующих технологические решения и компоненты системы NASAMS, включая систему управления огнем и единую сеть управления.

Зенитный комплекс спроектирован на бронированном гусеничном шасси боевой машины ACSV G5 разработки немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH. Ее производство локализовано в Норвегии на мощностях предприятия Ritek.



Графическая модель прототипа ЗРК NASAMS в самоходном варианте. Фото: Конгсберг.

В новый комплекс была интегрирована радиолокационная станция Х-диапазона семейства XENTA-M производства датской компании Weibel Scientific. Достоверно неизвестна конкретная модель РЛС, однако в случае выбора мощнейшей версии M5 его дальность обнаружения воздушных целей может достигать 75 км.

В ЗРК используется авиационная ракета класса "воздух-воздух" IRIS-T с тепловой ГСН. По словам разработчиков, ее перепрограммирование из базового режима использования "воздух-воздух" в режим зенитной ракеты класса "земля-воздух" выполняется автоматически системой управления комплекса после зарядки.

Ракета класса "воздух-воздух" IRIS-T. Фото из открытых источников.

Зенитный комплекс имеет жестко закрепленную пусковую установку, установленную под углом. Все это говорит о принципе наведения ракет на цель путем доворота шасси установкой в нужную сторону и последующим пуском, после чего в воздухе будет происходить включение тепловой ГСН и захват цели.

Kongsberg создали полностью автономный зенитный комплекс малого радиуса действия, который, благодаря интегрированной РЛС, способен сам разведать и поразить цель независимо от наличия посторонних радиолокационных систем. Машина по своей сути повторяет концепцию советских ЗРК Тор и Бук, которые способны работать независимо от других компонентов комплекса.

Компания не афиширует тактико-технические характеристики своего нового комплекса, однако, известно, что комплекс с аналогичной ракетой IRIS-T SLS способен поражать воздушные цели на расстоянии до 12 км и на высоте до 8 км.

Напомним, что ВСУ для сбития дронов используют чешские зенитки Victor.