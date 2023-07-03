Систему протиповітряної оборони малої дальності NASAMS для сухопутних військ "поставила на гусениці" норвезька компанія Kongsberg Defense & Aerospace.

Наприкінці травня норвезький виробник показав перший зразок ЗРК SHORAD (Short Range Air Defense) для закупівельної компанії Kongsberg, збройних сил і міністерства оборони Норвегії, повідомляє агентство FMA міністерства оборони Норвегії.

Розробка нового комплексу розпочалась в жовтні 2019 року та коштувала замовнику 63,3 млн доларів.

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Угоду було укладено в рамках проведення модернізації ЗРК NASAMS, оскільки нова машина мала стати розвитком вже існуючої системи NASAMS III.

Самохідна пускова NASAMS

Новий зенітно-ракетний комплекс малої дальності складається з автономних високомобільних вогневих одиниць, які використовують технологічні рішення та компоненти системи NASAMS, включно з системою керування вогнем та єдиної мережі управління.

Зенітний комплекс спроектований на гусеничному броньованому шасі бойової машини ACSV G5 розробки німецької компанії Flensburger Fahrzeugbau GmbH. Її виробництво локалізовано в Норвегії на потужностях підприємства Ritek.



Графічна модель прототипу ЗРК NASAMS у самохідному варіанті. Фото: Kongsberg.

У новий комплекс було інтегровано радіолокаційну станцію Х-діапазону сімейства XENTA-M виробництва датської компанії Weibel Scientific. Достовірно невідома конкретна модель РЛС, проте у випадку вибору найпотужнішої версії M5 його дальність виявлення повітряних цілей може сягати 75 км.

В ЗРК використовується авіаційна ракета класу “повітря-повітря” IRIS-T з тепловою ГСН. За словами розробників, її перепрограмування із базового режиму використання “повітря-повітря” в режим зенітної ракети класу “земля-повітря” виконується автоматично системою управління комплексу після заряджання.

Ракета класу “повітря-повітря” IRIS-T. Фото з відкритих джерел.

Зенітний комплекс має жорстко закріплену пускову установку, встановлену під кутом. Все це говорить про принцип наведення ракет на ціль шляхом довороту шасі установкою в потрібну сторону та подальшим пуском, вже після чого у повітрі відбуватиметься увімкнення теплової ГСН та захоплення цілі.

Kongsberg створили повністю автономний зенітний комплекс малого радіусу дії, котрий завдяки інтегрованій РЛС здатен сам розвідати та уразити ціль незалежно від наявності сторонніх систем радіолокаційного огляду. Машина по своїй суті повторює концепцію радянських ЗРК “Тор” та “Бук”, які здатні працювати незалежно від інших компонентів комплексу.

Компанія не афішує тактико-технічні характеристики свого нового комплексу, проте відомо, що комплекс з аналогічною ракетою IRIS-T SLS здатен уражати повітряні цілі на відстані до 12 км та на висоті до 8 км.

Нагадаємо, що ЗСУ для збиття дронів використовують чеські зенітки Victor.