Голота на вигадки хитра – ось вам ще одна ілюстрація до даного афоризму. Де взяти машину для поїздок справжнім бездоріжжям, якщо до найближчого автосалону півтисячі км? Зробити!

Знадобилося одного разу людям поїхати у справах за місто, туди, де дороги тільки грунтові, і то не завжди можуть називатися дорогами. І ще раз знадобилося, і втретє знадобилося. А на четвертий раз вони не стали мучити стареньку “Ниву”, а взяли в руки автоген і ящик з гайковими ключами. І витратили день на пошуки компонентів і ще тиждень, щоб спорудити з них такий ось транспортний засіб – нехай непоказний, але такий, що не викликає жодних сумнівів щодо прохідності.

З чого ж зібрали цей викликаючий повагу автомобіль? Виходили з наявної основи – останків безкомпромісного всюдиходу ГАЗ-66. Відновлювати його сенсу не побачили, оскільки їздити в кузові незручно, а кабіна у "шишиги" строго двомісна. Вона розташована високо над землею, незручна для посадки, сама низька і здебільшого зайнята двигуном, а крім водія вміщує тільки одного пасажира.

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Але у конструкторів був списаний пожежний автомобіль АЦ-40 на базі ЗІЛ-130, його шестимісна кабіна (не рахуючи водія) дуже навіть підходила для задуманого. Тому кабіну “пожарки” – разом з капотом і оперенням – акуратно перенесли на раму “шістдесят шостого”. Довгий капот легко накрив V-подібний “газоновський” силовий агрегат, хіба що довелося посадити “зіловску” кузовщину трохи вище звичайного.

З трансмісією спочатку теж особливо не морочилися, обидві коробки і обидва мости цілком влаштовували. Але за невдалим збігом обставин під рукою не виявилося хорошого кардана потрібної довжини. Пристосували наявний коротиш від “крокодила” ЗІЛ-157, але пересунутий вперед задній міст підпер пожежну кабіну. Кабіну підрізали з нижнього кута, ну і рами зайву частину відпиляли теж. На передок поставили штатні колеса ГАЗ-66, на задню вісь знайшли інші – пристосували від ЗІЛ-157, дорбе що шини однакові.

Такий вийшов всюдихід. Напевно, у представників влади на дорозі до нього виникли б якісь питання, але звичайними дорогами ця машина не їздить…

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