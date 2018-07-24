Поки що Terraco лиш засвітив одну фару.

Seat практично завершив розробку свого флагманського кросовера Tarraco, глобальна прем’єра котрого намічена на 18 вересня.

Перед тим, як презентувати новинку світу, Seat запросив десять шанувальників бренду на спеціальний закритий передпоказ. Фани Seat з різних країн, включаючи Іспанію, Німеччину, Францію, Італію та Велику Британію, описують новий “Таррако”, як автомобіль з “елегантним силуетом”, що є “набагато більшим, ніж вони очікували”, і здатний “задовольнити повсякденні потреби водія”. Після світової прем’єри Seat Tarraco надійде у продаж в Європі до кінця року.

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Паркетник збудований на базі MQB. Tarraco буде доступний з семимісним салоном, а його головним конкурентом іспанці вбачають кросовер братньої марки – Skoda Kodiaq. У Європі сер’озну конкуренцію моделі також складатимуть Hyundai Santa Fe, Renault Koleos та Nissan X-Trail. На початку в моделі буде два бензинових двигуна (1.4 та 2.0), кожен з яких матиме два варіанти віддачі, а також 2-літровим TDI з трьома рівнями продуктивності. Згодом очікується поява і електрифікованої версії Tarraco.

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