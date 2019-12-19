Відео-тізер від SEAT марки розкриває новинку помалу. Та вже скоро відбудеться офіційний дебют нового "Лева".

Leon змінить покоління слідом за Golf та Octavia, – іспанці назвали дату прем’єри.

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SEAT представить четверту генерацію хетчбека 28 січня 2020 року. Поки що виробник підігріває нашу цікавість, демонструючи нову концепцію освітлення – повністю світлодіодну, лінійну.

Якщо автомобіль володітиме українською, свого власника він зустрічатиме світловим написом “Вітаю!” або “Привіт!”, а поки що хетчбек говорить іспанською “Hola!”. У салоні з'явиться атмосферна підсвітка – власна розробка технічного центру Seat, тобто те, що відрізнятиме салон нового Leon від інтер’єрів Golf та Octavia.



А от прилади й електроніка у всіх трьох моделей майже однакові. Моторна лінійка також буде повторювати німецьку й чеську моделі. Обов’язково список силових агрегатів буде доповнений гібридною модифікацією.

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