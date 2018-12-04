Маленьке диво у епіцентрі кошмару.

У п’ятницю 30 листопада у Анкоріджі на Алясці відбувся потужний землетрус силою 7 балів. Внаслідок стихійного лиха у окрузі були зруйновані будівлі, а на одній з автострад утворилось величезне провалля. А на клаптику асфальту посеред прірви залишився стояти геть неушкоджений кросовер.

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Ці фотогрфії від Reuters більше скидаються на стоп-кадри зі знімального майданчика голлівудського блокбастера, та вони закарбували реальність. Ни цих світлинах GMC Terrain одиноко стоїть посеред провалля, що утворилось на автостраді.

Фото: наслідки землетрусу у Канаді / Reuters/Nathaniel WilderImage

На щастя, у результаті провалу дороги ніхто не постраждав і навіть про травми не було повідомлень. Та везіння власника цього кросовера просто неймовірне! Прибулі на місце пригоди рятувальники обережно дістали автомобіль з пастки.

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