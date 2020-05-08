Сервісні центри МВС та територіальні підрозділи ДМС повертатимуться до звичайного режиму роботи з 12 травня.

Скасування обмежень, встановлених у зв’язку із запровадженням карантину, відбуватиметься з урахуванням епідеміологічної ситуації у регіонах, а також відновлення транспортного сполучення у містах.

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Територіальні підрозділи Державної міграційної служби та центри обслуговування громадян “Паспортний сервіс” планують розширити графіки роботи та збільшити кількість послуг, які надаватимуться громадянам України, іноземцям й особам без громадянства.

Сервісні центри МВС надаватимуть послуги за попереднім записом в електронну чергу через функціонал офіційного вебсайту Головного сервісного центру МВС. У разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги, запис громадян здійснюватиметься за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.

Окрім того, надання послуг здійснюватиметься з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 м2, робочі місця працівників облаштовані захисною перегородкою, проводитиметься термометрія та дезінфекція приміщень. Не допускатимуться працівники та відвідувачі, які мають ознаки респіраторних захворювань або без наявності захисної маски.

Сервісні центри МВС надаватимуть усі адміністративні послуги, окрім прийняття практичних іспитів на право керування транспортним засобом.

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