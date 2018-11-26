Цього року українці законно купили нових та вживаних легкових автомобілі віком до 10 років значно менше ніж “тимчасово” завезених з Європи без сплати податків. Про це говорять статистика сервіс-центру МВС, де реєструють власників транспорту, і дані Держфіскальної служби.

Серед легковиків з пробігом у покупців найзатребуваніші машини віком 7-10 років, а серед брендів найпопулярніші – німецькі і французькі.

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З пробігом

Як повідомили нам в сервіс-центрі МВС, з початку року ними перереєстровано майже 287 тис. машин з пробігом, які змінили власника. Найзатребуваніші 10-річні автомобілі, новими господарями яких стали 90,3 тис. осіб. Удвічі менше – 40,26 тис. і 38,75 тис. шт. – було перепродано семи- і шестирічних легковиків. Ще 31,77 тис. осіб придбали автівку віком 5 років. Тих, хто купив з рук “стареньку”, проїзд 8-9 років з моменту випуску, понад 39 тис. власників. Нарешті, серед одно-, дво- і трирічних змінили хазяїна приблизно по 10 тис. машин, і всього 2924 машини перейшли в нові руки, не проїздивши й року. Найпопулярніші за продажами марки: Volkswagen і Renault, відповідно 16% і 14%, далі йде Skoda – 9%. Найрідше міняли господарів Mercedes (4%) і Peugeot (3%).

І нові

За останніми даними порталу Auto-Consulting, за 10 місяців українці купили 65 тис. автомобілів з салону, що всього на 1,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Трійка лідерів серед брендів другий рік традиційна: Toyota – 8,1 тис., Renault – 7 тис., Volkswagen – 5,4 тис. Останній бренд наростив продажі більше інших – +12% з початку року проти 5,3% у Toyota і 3,7% у Renault. З типів машин покупці віддають перевагу кросоверам (паркетникам) і справжнім позашляховикам з повним приводом (середня ціна близько 650 тис. грн). Серед проданих автомобілів таких майже 30%. А найменше купили машин представницького класу – 1,4% (ціна 1,5 млн грн)..

Експерт: “Вибирають надійність, економічність і прохідність”

Як роз’яснив нам гендиректор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко, масовий продаж машин старше 5-6 років – європейська тенденція.

“У цьому випадку все влаштовує і продавця, і покупця: перший позбавляється від машини, яка вже вимагає регулярних вкладень в її ремонт, другий за невеликі гроші – 30-40% вартості такого ж нового автомобіля – отримує непоганий засіб пересування, який після заміни деяких деталей, насамперед це ходова і трансмісія, і при правильному догляді і експлуатації може прослужити ще десяток років”, – говорить Назаренко.

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Стосовно трендів на ринку нових автомобілів, то Назаренко говорить, що тут покупець за свої чималі гроші може вибирати, виходячи зі співвідношення “ціна – якість”. Основні критерії – надійність і економічність при однаковій ціні. І все більше цінується прохідність.