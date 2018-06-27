Чи стане нова модель такою ж популярною, як попередні – дізнаємось за два роки. А тим часом спробуємо дізнатись, чого чекати від чехів та німців.

Авто-папарацці упіймали тестовий “мул” Skoda Octavia четвертого покоління. Випробування проводяться на автомобілі у кузові універсал, що натякає на збільшення габаритів моделі.

Видання Motor1 повідомляє, що нова Октавія, ймовірно, буде завдовжки 4,7 метри. Також за інформацією американського видання нове покоління Octavia отримає літровий трициліндровий TSI у якості базового агрегату. Модель обов’язково матиме у списку пропозицій і гібридну силову установку на основі 1,5-літрового 150-сильного турбомотора.

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Фото: Тестовий “мул” Skoda Octavia четвертого покоління / Motor1, Carscoops

Важко сказати, у світлі останніх дизельгейт-скандалів, чи отримає популярна модель дизельний двигун. Однак, якщо так – скоріш за все це буде 2-літровий TDI Evo потужністю від 135 до 205 кінських сил.

Як і попередні моделі Octavia, четверте покоління матиме в основі платформу VW Golf (наразі це MQB, що використовується також у компактних моделях Audi та Seat), дебют котрого заплановано на 2019 рік. А оскільки чеський автомобіль має дати невеличку ринкову фору своєму німецькому побратиму, не варто розраховувати на вихід нової Skoda Octavia раніше 2020 року.

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