Сильні дощі в поєднанні з недопрацюваннями комунальників призвели до систематичних затоплень на українських дорогах. Як же вберегти автомобіль від стихії?

Непрацююча зливова каналізація, погано спроектовані дороги, прориви каналізації та інші досягнення комунального господарства українських міст можуть завдати істотної шкоди автомобілю.

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Що робити, якщо автомобіль опинився у воді?

Найгірше що може статися - це гідроудар двигуна. Якщо вода потрапить у впускний тракт, а потім в циліндри двигуна, це може призвести до серйозних пошкоджень. Саме з метою запобігання попадання води "під впуск" на деякі позашляховики ставлять високий повітрозабірник, який називають "шноркель".

Шноркель встановлюють для захисту мотора від гідроудару

Якщо автомобіль не обладнаний шноркелем, а рівень води досягає фар – слід заглушити мотор. У більшості легкових авто повітрозабірник знаходиться приблизно на рівні фар. Звичайно, конструкція корпуса повітряного фільтра забезпечує якийсь захист, але в разі затоплення вона безсила. Також бажано зняти клему з акумулятора. У знеструмлених електронних систем менше шансів вийти з ладу.

У деяких автомобілів на випадок пожежі, короткого замикання або повені передбачені швидкознімні клеми акумулятора

Якщо все ж таки вдалося подолати брід, глибина якого більше, ніж радіус колеса – бажано після цього звернутися на СТО для контролю рівня рідин в коробці передач і в мостах. Часто вода потрапляє в них через сапун, що призводить до підвищення рівня масла і значного погіршення його мастильних властивостей.

Порятунок потонулого

Якщо в результаті повені автомобіль опинився під водою практично повністю і промок навіть салон, слід якомога швидше просушити його у спеціальній сушильній камері, яку використовують на автомалярці.

Сушильна камера, яка є практично на будь-якій малярці, допоможе швидко висушити автомобіль

При гарній вентиляції і температурі 60-70 градусів автомобіль дуже швидко висохне. Але робити цю процедуру потрібно якомога швидше, адже навіть день зволікання може призвести до появи затхлого запаху, від якого потім буде непросто позбутися.

Доставляти затоплений автомобіль на сушку бажано на евакуаторі або на буксирі. Якщо клема з акумулятора була вчасно знята, а часу з моменту затоплення пройшло не багато, є шанс, що електричні системи не потребуватимуть втручань після сушіння всього автомобіля.

Потонув, то назавжди

Якщо автомобіль не вдалося вчасно просушити, а під час затоплення клеми акумулятора ніхто не відключав – готуйтеся до серйозних проблем. Звичайно, є фахівці, готові розбирати, промивати і прочищати електронні блоки, фари, роз'єми та інші електричні деталі і вузли, але коштують їх послуги недешево і не завжди така праця завершується успіхом.

Не просушені вчасно "потопельники" мають неприємний запах в салоні

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Затхлий запах у салоні також стає вірним супутником автомобілів, що пережили затоплення і не були вчасно не висушені. Позбутися від нього непросто. Навіть хімчистки і найсильніші ароматизатори далеко не завжди справляються з цим завданням.