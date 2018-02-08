Про систему автономного управління автомобілем нині чути з усіх боків. Google, Microsoft, Tesla, Mercedes, BMW, Bosch, Continental, Panasonic - сьогодні над автопілотом не працюють хіба що виробники апельсинового соку. Спробуємо розібратись у тонкостях самого поняття "автопілот"

Більшість автомобільних концернів сьогодні ведуть роботу по створенню автономного транспорту. Автомобілі, автобуси, безпілотні таксі, колісні дрони для служби доставки – сьогодні все частіше можна почути про подібні речі. І це вже не фантастика. Однак транспортні засоби зі справжнім автопілотом усе ще мають характер дослідницьких прототипів.

За оцінками різних компаній та організацій, повністю автоматизований транспорт займатиме значну частку серед пересувних засобів на дорогах світу вже у 2025-2050 роках. Це означає, що автомобілі будуть не лише пересуватися самостійно, але й зможуть “спілкуватимуться” між собою за допомогою систем типу Car-to-Car, а також з оточуючою інфраструктурою – світлофорами, центрами дорожнього регулювання. Величезна кількість електронних систем та технологій необхідна для роботи системи автоматичного пілотування транспортного засобу, частина з яких вже сьогодні ефективно використовується у передових транспортних засобах.

Читайте також: Прототип безпілотника з журналістами на борту врізався в автомобіль

Що ж таке автопілот? Просте визначення звучить наступним чином: «Автопілот - пристрій або програмно-апаратний комплекс, що керує транспортним засобом за певною, заданою йому траєкторією». З одного боку усе зрозуміло, але в більш допитливих виникають певні питання.

Насправді, водії вже давно користуються частково автономними транспортними засобами. Деякі функції, якими оснащуються сучасні машини, не вимагають втручання людини. Круїз-контроль – це вже доволі висока система автоматизації, а загалом до самостійних систем можна віднести навіть функцію вмикання світла при відчиненні дверей автомобіля.

Деякі з систем зовнішнього моніторингу та комунікації, що задіяні в роботі автопілоту.

Таким чином, визначення «автопілот» довгий час залишалося досить загальним. Не так давно, десь у той час, коли на дороги виїхала перша Tesla Model S, стала очевидною потреба у кількох важливих речах: створенні інфраструктури та законодавчої бази для подібної техніки, а також кваліфікації подібного транспорту з системами автономного управління.

Читайте також: Hyundai NEXO - перший у світі автономний кросовер на гідрогені

Однією з організацій, що запропонувала більш точне визначення автопілота та класифікацію таких систем стала Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Оскільки дослідники організації мали перед собою живі приклади таких великих компаній, як Google і Tesla, можна стверджувати, що на сьогоднішній день класифікація NHTSA є найповнішою та найсучаснішою.

Інфраструктура – важлива умова масового впровадження автономного транспорту.

Також класифікацію автопілотів приписують Товариству Автомобільних Інженерів (SAE), тому у різних джерелах, найчастіше, можна зустріти саме ці дві абревіатури. Так чи інакше, більшість автовиробників використовують саме цю класифікацію для позначення рівня автономності своєї продукції.

Ми підготували спеціальну інфографіку, що коротко пояснює критерії, яким відповідає кожен з рівнів автопілоту.

Читайте також: Mercedes-Benz готує повністю автономне таксі