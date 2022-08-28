Більшість населення сприймає такі машини як безглуздих монстрів. Але в них є свій сенс, а комусь вони приносять користь і задоволення. І хоча такі машини не купити на OLX, виявляється, потужні хот-роди з велетенськими двигунами присутні і в Україні. “Авто 24” з’ясовував, де вони беруться і для чого потрібні.

Для чого вони потрібні? Та вже точно не для поїздок в магазин чи на роботу (хоча в принципі це не виключається). Принаймні, колись давно, ще в роки перед Другою світовою війною, хот-роди народилися як дешеві машини для швидкої їзди і перегонів. Брали серійні ”тачки”, форсували двигун, викидали зайві деталі, додавали широкі і міцні колеса замість вузьких спицьованих – і шикувались на лінії старту для аматорських перегонів.

Типові ознаки суперечливості хот-родів: малий кліренс, прямий вихлоп та компресор наддуву – але ж у перегонах ця машина участі явно не бере.

Пізніше, у 1950-60 роки, в Америці з’явилися хот-роди більш демократичні. Це були ті самі старі довоєнні моделі, але придбані місцевими хлопчаками на автозвалищах у напівживому вигляді і перетворені на такі собі розважальні боліди. Молодь, коли нашвидку, коли грунтовно, доводила 30-річні машини до ходового стану для поїздок на свої тусовки, попутно надаючи їм певного стилю на свій смак. Часто ці хот-роди і справді “прокачували” для участі в імпровізованих перегонах, але так само часто за браком можливостей це були просто фанові “тачки” для суто тусовочного руху.

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Молодіжний тип хот-роду: старезна машина зі звалища, якій повернули змогу рухатись да полеглили, позбавивши крил, бамперів, даха та інших деталей.

Одне слово, хот-роди – це суто американська тема і на нашому європейському грунті вони прижилися лише в обмежених, специфічних варіантах. Тим більше, що ще у минулому столітті рух хот-роудингу розділився на кілька течій, зокрема:

суто гоночні машини для драг-рейсингу (швидкісні заїзди на чверть милі);

комплектні ретро-автомобілі з характерними змінами у стайлінгу: занижений дах кузова, зменшений кліренс, сучасні колеса широкого профілю. Іноді конструктори відмовляються від крил та інших зайвих деталей;

оригінальні конструкції з оголеними елементами конструкції, з брутального вигляду ходовою частиною, примітивною кабіною та двигуном великого робочого об’єму. Знавці називають такий підклас машин рет-родом.

Як не дивно, останній вид широко представлений в Україні. Наприклад, в Одесі є цілий клуб шанувальників хот-родів Car Customs, де і зробили кілька екземплярів таких машин.

За що всі люблять V8

Вони абсолютно непрактичні: на них не можна їздити шляхами загального користування, в них взагалі незручно їздити. Вони непридатні для перевезення вантажів і в якості гоночних болідів їхня цінність сумнівна. Але є люди, які бачать у таких конструкціях головне: можливість отримати машину з великим V-подібним двигуном робочим об’ємом 5 – 6 літрів. Хто коли-небудь керував легковою машиною з таким силовим агрегатом розуміє, у чому його шарм. Рівна тяга з будь-яких обертів, чарівне бубніння на холостих і впевненість, що в разі потреби “вісімка” без ривків і метушні потягне машину вперед з будь-якій швидкості.

V8 вантажівки ЗІЛ-130 мало чим відрізняється від агрегатів американських легковиків 1960-70-х рр. З мінімальними відмінностями він стояв під капотом лімузина ЗІЛ-111.

Але придбати стандартну легкову машину з класичним багатоциліндровим мотором великого об’єму у нас доволі дорого, та й кількість екземплярів в країні дуже обмежена. Завезти з-за кордону через митні нюанси теж майже нереально. З іншого боку, платити чималі гроші за стару машину особливого сенсу начебто і немає: щодня на ній їздити не будеш через велику витрату пального і клопоти з сервісом. Ось і залишається варіант зробить “для душі” такий собі носій мотору V8 – власне, те, що називається хот-родом.

Новий двигун ЗИЛ-130 з армійських складів коштує 65 тис – 178 тис грн., (навіть з екранованим запалюванням!). “Вісімка” ГАЗ-53/-66 (на фото) стартує від 60 тис. грн.

V8 майже задарма

На пострадянському просторі це відносно недорого, адже на цих територіях і досі є чимало живих вантажівок з двигунами V8, які служать основою таких транспортних засобів. Самодіяльні конструктори в якості основи використовують раму від легкої вантажівки або від позашляховика. Стандартний задній міст береться від нього ж, так само як і трансмісія та системи керування.

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Патріотичний хот-род з Чехії: дизель V10 повітряного охолодження від самоскида Tatra 815 та кабіна армійського всюдихода Praga V3S. Зверніть увагу на пневмопідвіску передка.

Але ув’язування цих різнокаліберних компонентів в одну працюючу систему – непростий та тривалий творчий процес. За це, як зізнаються у більшості своїй фани хот-родингу, вони і полюбляють цю справу. І певно, найбільше задоволення їм завдає побудова переднього мосту, в якості якого нереально використати стандартний. Доводиться самостійно виготовляти купу оригінальних деталей, підбирати окремі стандартні елементи та компонувати їх до єдиного цілого.

Додайте сюди той факт, що від “передка” залежить керованість та безпека всієї машини (яка може їздити дуже швидко) – і ви зрозумієте рівень інженерних проблем, які вміють успішно вирішувати самодіяльні конструктори хот-родів.

У конструкції хот-родів використовують навіть відреставровані деталі ретроавтомобілів: наші предки вміли будувати автомобілі не гірше нинішніх інженерів.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо вам теж кортить стати власником автомобіля з V8, варто поспішати. Адже старих радянських велетнів типу ГАЗ-53 та ЗІЛ-130 на українських шляхах все менше. Тобто знайти недорогий екземпляр з невбитою оригінальною “вісімкою” для створення свого восьмициліндрового хот-роду дедалі важче. З іншого боку, армійські комори все ще містять нові “зіловські” та “газонівські” мотори (OLX не дасть сбрехати), і якщо дозволяють фінанси, можна відразу звертатися до точок розпродажу незатребуваного військового майна. Це добра нагода долучитися до такої цікавої сторінки світової автомобільної спадщини, як машини з багатолітражними V-подібними силовими агрегатами.

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