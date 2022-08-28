Большинство населения – и автомобилисты в том числе – воспринимают такие машины как бессмысленных монстров. Но у них есть свой смысл, и даже более того – кому они приносят пользу и удовольствие. И хотя такие машины не купить на OLX, оказывается, мощные хот-роды с гигантскими двигателями присутствуют и в Украине. Авто 24 выяснял, где они берутся и для чего нужны.

Зачем они нужны? Но уж точно не для поездок в магазин или на работу (хотя, в принципе, это не исключается). По крайней мере, когда-то давно, еще перед Второй мировой войной, хот-роды родились как дешевые машины для быстрой езды и гонок. Брали серийные ”тачки”, форсировали двигатель, выбрасывали лишние детали, добавляли широкие и крепкие колеса вместо узких спицованных – и выстраивались на линии старта для любительских соревнований.

Типичные признаки противоречивости хот-родов: малый клиренс, прямой выхлоп и компрессор наддува – но в соревнованиях эта машина явно не участвует.

Позже, в 1950-60 годы, в Америке появились хот-роды более демократичные. Это были те самые серийные довоенные модели, но приобретенные местными мальчишками на автосвалках в полуживом виде и превращенные в развлекательные болиды. Молодежь, когда наспех, когда основательно, доводила 30-летние машины до ходового состояния для поездок на свои тусовки, попутно придавая им определенный стиль на свой вкус. Часто эти хот-роды действительно "прокачивали" для участия в импровизированных заездах на скорость, но так же часто за неимением возможностей это были просто фановые "тачки" для чисто тусовочного движения.

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Молодежный тип хот-рода: дряхлая машина со свалки, которой вернули возможность двигаться и облегчили, лишив крыльев, бамперов, крыши и других деталей.

Словом, хот-роды – это сугубо американская тема и на нашей европейской почве они прижились только в ограниченных, специфических вариантах. Тем более что еще в прошлом веке движение хот-роудинга разделилось на несколько течений, в частности:

чисто гоночные машины для драг-рейсинга (скоростные заезды на четверть мили);

комплектные ретро-автомобили с характерными изменениями в стайлинге: заниженная крыша кузова, уменьшенный клиренс, современные колеса широкого профиля. Иногда конструкторы отказываются от крыльев и прочих “лишних” деталей;

оригинальные конструкции с обнаженными элементами конструкции, по брутальному открытой ходовой частью, примитивной кабиной и двигателем большого рабочего объема. Знатоки называют такой подкласс машин рэт-родом.

Как ни странно, последний вид широко представлен в Украине. К примеру, в Одессе есть целый клуб поклонников хот-родов Car Customs, где и сделали несколько экземпляров таких машин.

За что все любят V8

Они совершенно непрактичны: на них нельзя ездить по дорогам общего пользования, да в них вообще неудобно ездить. Они непригодны для перевозки грузов и в качестве гоночных болидов их ценность сомнительна. Но есть люди, которые видят в таких конструкциях главное: возможность получить машину с большим V-образным двигателем рабочим объемом 5-6 литров. Кто когда-нибудь управлял легковой машиной с таким силовым агрегатом, понимает, в чем его шарм. Ровная тяга с любых оборотов, волшебное бубнение на холостых и уверенность, что в случае необходимости "восьмерка" без рывков и суматохи неотвратимо потянет машину вперед с любой скорости.

V8 с грузовика ЗИЛ-130 мало чем отличается от агрегатов американских легковушек 1960-70-х гг. С небольшими переделками он стоял под капотом лимузина ЗИЛ-111.

Но приобрести стандартную легковую машину с классическим многоцилиндровым мотором большого объема у нас довольно дорого, и количество таких экземпляров в стране очень ограничено. Завезти американский дредноут из-за границы из-за таможенных нюансов тоже почти нереально. С другой стороны, платить немалые деньги за подержанную машину особого смысла вроде бы и нет: ежедневно на ней ездить не будешь из-за огромного расхода горючего и проблем с сервисом. Вот и остается вариант сделать "для души" просто некий носитель мотора V8 – собственно, то, что называется хот-родом.

Новый мотор ЗИЛ-130 с армейских складов стоит 65 тыс. – 178 тыс. грн., (даже с экранированным зажиганием!). "Восьмерка" ГАЗ-53/-66 (на фото) стартует от 60 тыс. грн.

V8 почти даром

На постсоветском пространстве это относительно недорого, ведь на этих территориях до сих пор есть немало живых грузовиков с 4,3 – 6,0 литровыми двигателями V8, которые служат основой таких транспортных средств. Самодеятельные конструкторы в качестве основания используют раму от легкого грузовика или от внедорожника. Стандартный задний мост берется от него же, равно как и трансмиссия и системы управления.

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Патриотический хот-род из Чехии: дизель V10 воздушного охлаждения от самосвала Tatra 815 и кабина армейского вездехода Praga V3S. Обратите внимание на пневмоподвеску передка.

Но увязывание этих разнокалиберных компонентов в одну работающую систему – непростой и продолжительный творческий процесс. За это, как признаются в большинстве своем фаны хот-родинга, они и любят свое дело. И вероятно, наибольшее удовольствие им доставляет постройка переднего моста, в качестве которого невозможно использовать стандартный. Приходится самостоятельно изготавливать множество оригинальных деталей, подбирать отдельные стандартные элементы и компоновать их в единое целое.

Добавьте сюда тот факт, что от “передка” зависит управляемость и безопасность всей машины (которая может ездить очень быстро) – и вы поймете уровень инженерных проблем, которые умеют успешно решать самодеятельные конструкторы хот-родов. В том числе и украинские.

В конструкции хот-родов используют даже отреставрированные детали ретроавтомобилей: наши предки умели строить автомобили не хуже нынешних инженеров.

Рекомендация “Авто 24”

Если вам тоже хочется стать владельцем автомобиля с V8, стоит поторопиться. Старых советских великанов типа ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 на украинских дорогах все меньше. То есть найти недорогой экземпляр с неубитой оригинальной “восьмеркой” для создания своего многолитрового хотрода все труднее. С другой стороны, армейские закрома все еще содержат новые "зеловские" и "газоновские" моторы (OLX не даст соврать), и если позволяют финансы, можно сразу обращаться к точкам распродажи невостребованного военного имущества. Это хорошая возможность приобщиться к такой интересной странице мирового автомобильного наследия, как машины с многолитражными V-образными силовыми агрегатами.

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