Що тече з автомобіля: які плями на асфальті можуть бути небезпечними

Краплі рідини під автомобілем часто насторожують, однак не завжди бувають причиною для паніки. Деякі витоки є природними наслідками роботи систем автомобіля і не потребують втручання, тоді як інші можуть бути ознакою несправності, яка з часом призведе до серйозних пошкоджень.

Нижче наведено огляд типів автомобільних витоків і поради щодо того, коли можна не турбуватись, а коли варто негайно їхати на сервіс.

Які витоки в автомобілі можна не вважати проблемою:

Конденсат кондиціонера

Найпоширенішим «нешкідливим» витоком є прозора вода під передньою частиною автомобіля. Це звичайний конденсат, що утворюється під час роботи кондиціонера.

Система кондиціонування охолоджує вологе повітря, через що на елементах випарника накопичується вода. Далі вона стікає через спеціальну трубку на землю — це нормальний робочий процес.

Конденсат вихлопної системи

Якщо вода крапає з вихлопної труби, це також не проблема. Вихлоп під час охолодження утворює конденсат, який виходить назовні у вигляді крапель.

Рідина для омивача лобового скла

Іноді під автомобілем можна побачити синю або фіолетову рідину. Це, найімовірніше, результат доливання омивача або невеликий витік з бачка. У такому разі достатньо оглянути сам бачок та шланги.

Витоки, які потребують уваги

Якщо рідина має насичений колір, незвичний запах або маслянисту консистенцію — ігнорувати це не можна.

Поширені «небезпечні» витоки:

Зелена, помаранчева або рожева рідина може свідчити про витік охолоджувальної рідини, гальмівної рідини, трансмісійної рідини або моторної оливи.

Прозора, але жирна рідина зі специфічним запахом може бути гальмівною рідиною або паливом. Пошкоджені шланги чи трубки з часом спричиняють перегрів двигуна, погане перемикання передач або повну відмову гальмівної системи.

Що робити, якщо ви виявили калюжу під автомобілем

Оцініть колір рідини. Солодкуватий запах зазвичай означає витік антифризу. Різкий запах бензину легко впізнати. Рибний запах часто вказує на проблеми з гальмівною рідиною. Використайте паперовий рушник або картон. Покладіть його під автомобіль, щоб зібрати рідину і краще визначити її властивості. Якщо доступ до місця витоку обмежений, перетягніть авто трохи вперед. Уникайте контакту зі шкірою. Рідини можуть бути токсичними. Використовуйте одноразові рукавички. У разі сумнівів зверніться до фахівця. Навіть якщо витік здається незначним, консультація на СТО допоможе уникнути дорогого ремонту в майбутньому.

Висновок

Не всі витоки під автомобілем означають поломку. Конденсат від холодильних або вихлопних систем є нормою. Проте будь-яка рідина з кольором, запахом або маслянистою структурою — це сигнал, що автомобіль потребує уваги.

Обережність і своєчасна діагностика здатні зберегти ресурс агрегатів і запобігти серйозним несправностям.