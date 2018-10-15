Цей самобутній транспорт наші колеги зняли в Івано-Франківській області. Що це? - перше, що спадає на думку при його вигляді. Журналісти Авто24 спробували розібратися, з чого скомбінований цей гібрид.

Аналіз деталей дозволив нам виокремити кілька частин, з яких рішучі автори цього проекту зібрали настільки суворий з виду транспортний засіб. Перш за все, немає сумнівів в тому, що передок запозичений у позашляховика ГАЗ-69 (1952 – 1972 рр.): таких характерних виступаючих округлених крил немає більше ні в кого.



Створений в 1952 р. всюдихід ГАЗ-69 став культовим завдяки феноменальній прохідності і невибагливості. Машина досі затребувана у віддалених регіонах

Капот, що звужується до радіатора, теж від “газіка”, але явно подовжений, мабуть, щоб заховати більший двигун – але про це нижче. Можливо, в подовженому носі ховається лебідка, трос з направляючими якої видно на трубі, що замінила передній бампер.

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На користь переднього розміщення лебідки говорить і дивний, явно “нерідний” виступ під радіаторною решіткою, і відсутність оформленого виходу для троса ззаду. Якби лебідка була захована під центром кузова, то конструктори навряд чи б проігнорували можливість вивести трос і назад.

Химерна конструкція, що була зустрінута нашими колегами в Івано-Франківській області, зібрана з декількох автомобілів

Просуваючись від капота назад, бачимо фрагмент кузова легковика, за стилем – випуску 1980-х. Так і є – це кузов BMW E30 (1982-1993 рр.) в її двохдверному варіанті. На раму "газика" поставлена частина "баварця" від середини крила до центральної стійки. Місце стику з капотом “шістдесят дев'ятого” не оформлено ніяк, дах, навпаки, задертий в бік корми, щоб зрівняти його з рівнем основного донора. Передня панель салону – також від баварського седану.

Частина кузова від іномарки 1980-х дала "газику" трохи комфорту

Далі в бік корми саморобки знову з'являється кузов ГАЗу, точніше, та його частина, де розташовані дві поздовжні тримісні лавки. Але ця частина кузова зміщена назад на 200 мм, що видно по перенесеній колісній арці. Це зроблено, щоб втиснути довшу передню частину кузова від BMW на місце "газикової"(у німця нахил лобового скла сильніше). Колісні арки, до речі, розширені на 60 мм, мабуть, щоб надійніше накрити нестандартно широкі колеса.

Судячи з усього, в основі саморобки шасі від аналогічного по класу, але більш сучасного позашляховика з більшою колісною базою

Що стосується шасі, то колісна база саморобки приблизно на 70 мм більше "газівської", можливо, в основу покладено якийсь більш пізній рамний позашляховик, швидше за все, один з популярних в наших краях "японців". Ясно, що ходова також базується на двох потужних нерозрізних мостах. На передньому видно перемикачі “тріщоток” муфт, що підключаються, але вони можуть бути встановлені від більш пізнього автомобіля – наприклад, УАЗ Hunter.

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Про силовий агрегат нічого не відомо, але можна припустити, що 150 мм, на які зріс капот, достатньо для розміщення під ним навіть рядної “шістки” – від тієї ж BMW E30 або все того ж старого рамного позашляховика.

Таким чином, якщо відкинути дещо шокуюче перше враження, можна зрозуміти, що ми бачимо перетворення кабріолета ГАЗ-69 на пікап. Хтось всього лише врізав в центральну частину ГАЗ-69 металеву кабіну з фрагмента кузова BMW. Для тих, хто не зовсім в темі, відзначимо, що вихідний ГАЗ-69 є рамним автомобілем, тому здійснити таке схрещення було відносно просто. А що стосується питання реєстрації, то найпростіше було оформити такий автомобіль як ГАЗ-69 з доробками кузова і заміною силового агрегату.

Легендарний "газик" випускався з двома типами кузова: чотиридверний "командирський" і дводверний з поздовжніми складними лавками ззаду

У будь-якому випадку, нехай навіть дизайн далекий від ідеалу, роботи зроблено чимало, що не може не викликати повагу до учасників проекту. Тим більше, що судячи з "бойового" виду автомобіля, все задумане авторами вдалося і даний саморобний автомобіль успішно експлуатується.

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