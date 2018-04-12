Він менший за Karoq і за розмірами близький до універсалу Rapid. Кажуть, що він створений виключно для Китаю, та можливо згодом потрапить і до нас.

Автомобільні шпигуни з Піднебесної розкрили форми нового компактного кросовера Skoda ще на початку цього року. Нині ж, знову завдяки папараці, можемо зазирнути всередину Skoda Kamiq.

Маленький кросовер має власну архітектуру інтер'єру, що не має нічого спільного ні з Karoq, ні з більшим кросовером Kodiaq. Загалом стилістику салону можна охарактеризувати як просту й невибагливу. У центральній частині передньої панелі інтегрований екран мультимедійної системи, обрамлений двома вертикальними отврами системи обдуву. Невеличка ніша над ним та традиційні “кишені” для дріб’язку нижче. Судячи з усього, творці компактного кросовера намагались зробити його якмога дешевшим у виробництві.

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Новий кросовер за розмірами близький до універсалу Rapid Spaceback: довжина кросовера 4390 мм, ширина – 1781 мм, висота – 1593 мм при колісній базі у 2688 мм. Однак китайські ЗМІ стверджують, що Kamiq побудований на новій модульній платформі MQB, тоді як Skoda Rapid базується на старій PQ25. Автомобілю пророкують 1,5-літровий MPI потужністю 110 к.с.

Кросовер буде випускатись на заводі у Китаї, тут же й продаватиметься. Однак не виключено, що пізніше модель вийде й на ринки інших країн. Прем’єра Skoda Kamiq відбудеться на Пекінському автосалоні у кінці цього місяця.

Фото: Skoda Kamiq / carnewschina.com

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