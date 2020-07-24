Несправність габаритних вогнів, яка виникла у дорозі і про яку водій не знав, не є підставою для штрафу.

Один з штрафів поліції за порушення ПДР стосується несправності габаритних вогнів. Поліцейським легко виявити таке порушення, їдучи у темну пору доби в потоці позаду інших автомобілів. Також не складно отримати докази, зафіксувавши це на службовий відеореєстратор.

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За керування автомобілем із несправними габаритними вогнями (темної пори доби) передбачено штраф у 340 грн. (ч.1 ст.121 КУпАП). Якщо порушення вчинено повторно протягом року, передбачено позбавлення права керування від 3-х до 6-ти місяців (ч.4 ст.121 КУпАП).

Правила дорожнього руху дійсно зобов’язують водія перед виїздом перевірити та забезпечити технічно справний стан транспортного засобу і габаритних вогнів зокрема (п.2.3.а ПДР).

Однак водій не в змозі контролювати справність габаритних вогнів під час руху. Перебуваючи за кермом автомобіля в дорозі, водій не може фізично бачити, що ззаду перестав “світити” габаритний вогонь. Також водій не може зупинятись через кожен кілометр і перевіряти справність всіх світлових приладів. Цим і користаються працівники поліції.

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У даній ситуації, варто наголосити на тому, що суб’єктивною стороною адміністративного правопорушення є умисел, тобто водій повинен усвідомлювати, що при несправних габаритних вогнях він умисно продовжує керувати автомобілем.

Однак, якщо несправність габаритного вогнів виникає в дорозі, то водій повинен вжити заходів для їх усунення на місці, а якщо це зробити неможливо – рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту (п.31.5 ПДР).

Тому, якщо несправність габаритних вогнів виникла в дорозі та водію про це не було відомо, така подія не є адміністративним правопорушенням, а приводом для усунення цих недоліків на місці. Штраф поліції в такому випадку буде незаконним та підлягає скасуванню.

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