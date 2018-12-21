Важлива транспортна роз'язка у столиці давно потребує оновлення.

Роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу розпочались з запізненням, однак зараз робочі намагаються вирівняти графік. Частково проведені підготовчі роботи перед зносом мосту.

Як повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян порталу 44.ua, наразі на об'єкті переносять інженерні мережі, зносять кіоски і готуються до повного перекриття мосту.

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“Роботи ведуться, хоча ми трохи відстаємо від первинного графіка, він був скоректований. На даний момент відновлено асфальтобетонне покриття (в нижніх шарах) частини з'їзду з вул. Вадима Гетьмана на просп. Перемоги. Також тривають роботи з перебудови інженерних мереж частини з'їзду з вул . Вадима Гетьмана на просп. Перемоги і з'їзду з просп. Перемоги на вул. Олександра Довженка ", – розповів чиновник.

На Шулявці також вже встановили світлофори, готові до стаціонарного використання. Продовжується ліквідація прилеглих кіосків.

Повністю рух на Шулявському мосту закриють навесні, перед демонтажем нинішньої конструкції, який триватиме близько трьох місяців. Скільки часу займе зведення нової переправи, відповідно до “скорегованих планів” – не повідомляєтсья.

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