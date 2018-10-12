Toyota Alphard з високим цінником?

Сьогодні кросовери усе ще в тренді по усьому світу, та є одне місце на планеті, де більше за них люблять мікроавтобуси. Це Філіппіни.

Президент філіппінського підрозділу Lexus Manila Реймонд Родрігес звернувся до своїх японських шефів з проханням створити більш розкішну версію Toyota Alphard. Керівник Lexus вважає, що така модель матиме шалений успіх на місцевому ринку.

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У інтерв’ю виданню Auto Industriya Родрігес сказав, що поява такої моделі “Це лише питання часу. Тойота має такий чудовий продукт, як Alphard, чому б не створити варіант від Lexus?”.

Хоча Родрігес, можливо, має рацію про перспективу успіху для мікроавтобуса Lexus на Філіппінах, та важко уявити що на піку популярності компактних кросоверів компанія зробить ставку на сегмент мінівенів преміум-класу.

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