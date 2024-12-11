Скільки додаткових водійських категорій відкрили українці у 2024 році: статистика

Чимало вдовів прагнуть розширити спектр своїх водійських можливостей законно керувати не лише легковими авто, а й мотоциклами, вантажівками та автобусами. Так, за 11 місяців цього року сервісні центри МВС видали громадянам близько 65,5 тисяч посвідчень водія з додатковими категоріями. З них 41,5 тисячі у зв’язку з відкриттям «вищих» категорій та майже 23 тисячі – «нижчих» категорій.

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Для керування обраним типом транспортного засобу необхідно досягнення певного віку відповідно до Закону України «Про дорожній рух». Зокрема, для керування:

мотоциклом чи мопедом – з 16 років,

легковим авто чи вантажівкою – з 18 років,

транспортними засобами з причепами – з 19 років,

тролейбусами та автобусами – з 21 року.

Нагадуємо, що для отримання водійського необхідно освоїти теоретичні знання ПДР самостійно або в автошколі. Також пройти практичну підготовку та перепідготовку в акредитованому навчальному закладі.

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації, або ID-картка (надається разом з довідкою або витягом про місце проживання), або довідка ВПО;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медична довідка, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії.

Нагадуємо, що вартість складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС 250 грн, а практичного – 420 грн. Шанси успішно скласти іспити у сервісному центрі МВС з першого разу – невисокі.