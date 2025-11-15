Скільки кілометрів скручують продавці майже нових автомобілів: дослідження

Купуючи порівняно новий автомобіль, водії зазвичай розраховують на безтурботну експлуатацію протягом кількох років. Вважається, що афери з одометром — це «хвороба» старіших транспортних засобів, проте дослідження автомобільних даних, проведене компанією carVertical в Україні, спростовує цей міф: навіть трирічні автомобілі мали скручений пробіг, а чимало з них ще й приховували історію аварій.

Одометр новіших автомобілів скручують не так часто, однак слід зберігати пильність

Аналіз даних щодо афер із пробігом автомобілів, випущених в Україні з 2000 по 2023 рік, виявив, що найризикованішими були транспортні засоби 2002 року випуску, адже 18,5% усіх моделей, перевірених carVertical, мали підроблені показники одометра.

Не так часто, але пробіг був скручений і на новіших автомобілях: транспортні засоби, випущені у 2021 році, мали 2 % випадків скручування одометра, у 2022 році — 3 %, а у 2023 році — 2,7 %. Автомобіль зі скрученим пробігом реально коштує менше, тобто водії ризикують переплатити, купуючи ці транспортні засоби. Що дорожче автомобіль, то більші збитки для нового власника.

В Україні моделі 2000 року випуску мали середнє скручування 110 900 км, автомобілі 2010 року — 100 500 км. Новіші транспортні засоби також мали значне зменшення пробігу: моделі 2020 року — 90 000 км, моделі 2021 року — 44 500 км, моделі 2022 року — 121 400 км, а автомобілі 2023 року — 19 900 км.

З огляду на це, покупцям вживаних автомобілів слід вживати додаткових заходів, плануючи нове придбання. Варто знати, що деякі нечесні продавці частіше скручують пробіг, але не опускають його нижче цифр, зазначених у сертифікатах ТО чи офіційних реєстрах. Проте, навіть якщо попередній власник тримав показники одометра на досить низькому рівні, інші компоненти автомобіля можуть розкрити реальний пробіг.

«Пробіг реєструється різними компонентами автомобіля. Деякі транспортні засоби можуть мати до 100 різних деталей, що реєструють показники одометра. Ось чому вкрай важливо не лише перевіряти історію автомобіля, а й робити це в авторизованих сервісних центрах. Навіть бездоганні звіти заслуговують на пильніший погляд, тож покупцям не варто приймати рішення на емоціях. Щоб уникнути дорогих помилок, звіти про історію автомобіля від carVertical тепер містять перелік «Що далі», який додає користувачам упевненості під час прийняття рішень про купівлю, надаючи всі необхідні кроки після перевірки історії та охоплюючи ризики, що не можна розкрити на основі лише історичних даних», — порадив пан Бузеліс.

Пік рівня пошкоджень серед моделей, випущених у 2023 році

Дослідження також показало, що 53–60 % транспортних засобів, випущених з 2011 по 2017 рік і перевірених carVertical, мали зареєстровані пошкодження. Серед новіших моделей 40,7% транспортних засобів 2021 року випуску мали історію пошкоджень. Цей показник зріс до 52,7 % у 2022 році та досяг пікового рівня 68,6 % у 2023 році — доказ того, що жоден автомобіль не застрахований від пошкоджень.

Ремонт пошкоджень новіших автомобілів коштує значно дорожче через дорогі деталі та передові технології. Середня вартість ремонту моделей 2000 року — 2100 євро (102 543 грн); для моделей 2020 року вона сягала 5100 євро (249 033 грн), а для моделей 2023 року — цілих 17 400 євро (849 642 грн).

«Погнутий бампер або незначні подряпини не впливають на якість водіння. Проте стан автомобіля після серйозної аварії потребує ретельної оцінки. Деякі з цих транспортних засобів можуть становити небезпеку не лише для водія, а й для інших учасників руху», — пояснює пан Бузеліс.

Уникнути проблем з автомобілем складно, але можливо

Дані дослідження з України та інших європейських держав свідчать: незалежно від віку, пробіг будь-якого транспортного засобу може бути скручений, а історія аварій — прихована.

Пан Бузеліс радить завжди перевіряти історію автомобіля та звертатися до авторизованого сервісного центру перед купівлею. Поширений міф серед водіїв: сучасні автомобілі убезпечені від махінацій. Насправді використання певних інструментів дає змогу робити це зі старими та порівняно новими автомобілями.

«Шахраї часто обирають об’єктом своїх махінацій новіші автомобілі з більшим пробігом, адже скручування їх одометрів дозволяє заробити більше. Дані це підтверджують: скручування пробігу в новіших автомобілях часто буває більшим, ніж у старих», — заявляє пан Бузеліс.

Методологія

Дослідження carVertical ґрунтується на онлайн-звітах про історію транспортних засобів, придбаних клієнтами компанії в Україні протягом 2024 року, й охоплює автомобілі, випущені з 2000 по 2023 рік. Транспортні засоби зі скрученим пробігом чи зафіксованими пошкодженнями були згруповані за роком випуску, переведені у відсотки та відповідно ранжовані.

carVertical — компанія зі звітності про історію транспортних засобів, що працює у 35 країнах: у більшій частині Європи, США, Мексиці та Австралії. Отримуючи дані з понад 900 глобальних реєстрів і баз, carVertical надає комплексні звіти, що допомагають клієнтам приймати зважені рішення щодо купівлі вживаних транспортних засобів. У 2024 році компанія зафіксувала рекордний прибуток у розмірі 53,9 млн євро (2 630 941 407 грн). Окрім звітності, компанія прагне підвищити стандарти й культуру ринку вживаних транспортних засобів. У 2023 році система управління інформаційною безпекою carVertical отримала сертифікацію ISO/IEC 27001:2017 — найвідомішого стандарту для систем інформаційної безпеки у світі.