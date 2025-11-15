Сколько километров скручивают продавцы почти новых автомобилей: исследование

Покупая сравнительно новый автомобиль, водители обычно рассчитывают на беззаботную эксплуатацию в течение нескольких лет. Считается, что аферы с одометром - это "болезнь" старых транспортных средств, однако исследование автомобильных данных, проведенное компанией carVertical в Украине, опровергает этот миф: даже трехлетние автомобили имели скрученный пробег, а многие из них еще и скрывали историю аварий.

Также интересно сколько километров скручивают на дешевых авто

Одометр более новых автомобилей скручивают не так часто, однако следует сохранять бдительность

Анализ данных по аферам с пробегом автомобилей, выпущенных в Украине с 2000 по 2023 год, обнаружил, что самыми рискованными были транспортные средства 2002 года выпуска, ведь 18,5% всех моделей, проверенных carVertical, имели поддельные показатели одометра.

Не так часто, но пробег был скручен и на более новых автомобилях: транспортные средства, выпущенные в 2021 году, имели 2% случаев скручивания одометра, в 2022 году - 3%, а в 2023 году - 2,7%. Автомобиль со скрученным пробегом реально стоит меньше, то есть водители рискуют переплатить, покупая эти транспортные средства. Чем дороже автомобиль, тем больше убытки для нового владельца.

Осенью и зимой владельцы полноприводных автомобилей имеют ощутимое преимущество перед обычными легковушками. SUZUKI S-CROSS можно выбрать с приводом 4х4 уже в базовой версии. К тому же система ALLGRIР позволяет выбрать один из четырех режимов езды для различных дорожных и погодных условий. Рекламная информация

В Украине модели 2000 года выпуска имели среднее скручивание 110 900 км, автомобили 2010 года - 100 500 км. Новые транспортные средства также имели значительное уменьшение пробега: модели 2020 года - 90 000 км, модели 2021 года - 44 500 км, модели 2022 года - 121 400 км, а автомобили 2023 года - 19 900 км.

Учитывая это, покупателям подержанных автомобилей следует принимать дополнительные меры, планируя новое приобретение. Стоит знать, что некоторые нечестные продавцы чаще скручивают пробег, но не опускают его ниже цифр, указанных в сертификатах ТО или официальных реестрах. Однако, даже если предыдущий владелец держал показатели одометра на достаточно низком уровне, другие компоненты автомобиля могут раскрыть реальный пробег.

"Пробег регистрируется различными компонентами автомобиля. Некоторые транспортные средства могут иметь до 100 различных деталей, регистрирующих показатели одометра. Вот почему крайне важно не только проверять историю автомобиля, но и делать это в авторизованных сервисных центрах. Даже безупречные отчеты заслуживают более пристального взгляда, поэтому покупателям не стоит принимать решение на эмоциях. Чтобы избежать дорогих ошибок, отчеты об истории автомобиля от carVertical теперь содержат перечень "Что дальше", который добавляет пользователям уверенности при принятии решений о покупке, предоставляя все необходимые шаги после проверки истории и охватывая риски, что нельзя раскрыть на основе только исторических данных", - посоветовал господин Бузелис.

Кстати как выбрать свой первый автомобиль

Пик уровня повреждений среди моделей, выпущенных в 2023 году

Исследование также показало, что 53–60% транспортных средств, выпущенных с 2011 по 2017 год и проверенных carVertical, имели зарегистрированные повреждения. Среди более новых моделей 40,7% транспортных средств 2021 года выпуска имели историю повреждений. Этот показатель вырос до 52,7% в 2022 году и достиг пикового уровня 68,6% в 2023 году - доказательство того, что ни один автомобиль не застрахован от повреждений.

Ремонт повреждений новых автомобилей стоит значительно дороже из-за дорогих деталей и передовых технологий. Средняя стоимость ремонта моделей 2000 года - 2100 евро (102 543 грн); для моделей 2020 года она достигала 5100 евро (249 033 грн), а для моделей 2023 года - целых 17 400 евро (849 642 грн).

"Погнутый бампер или незначительные царапины не влияют на качество вождения. Однако состояние автомобиля после серьезной аварии требует тщательной оценки. Некоторые из этих транспортных средств могут представлять опасность не только для водителя, но и для других участников движения", - объясняет господин Бузелис.

Избежать проблем с автомобилем сложно, но возможно

Данные исследования из Украины и других европейских государств свидетельствуют: независимо от возраста, пробег любого транспортного средства может быть скручен, а история аварий - скрыта.

Господин Бузелис советует всегда проверять историю автомобиля и обращаться в авторизованный сервисный центр перед покупкой. Распространенный миф среди водителей: современные автомобили защищены от махинаций. На самом деле использование определенных инструментов позволяет делать это со старыми и сравнительно новыми автомобилями.

"Мошенники часто выбирают объектом своих махинаций новые автомобили с большим пробегом, ведь скручивание их одометров позволяет заработать больше. Данные это подтверждают: скручивание пробега в новых автомобилях часто бывает больше, чем в старых", - заявляет господин Бузелис.

Также интересно Украина признана самым рискованным рынком подержанных авто в Европе

Методология

Исследование carVertical основывается на онлайн-отчетах об истории транспортных средств, приобретенных клиентами компании в Украине в течение 2024 года, и охватывает автомобили, выпущенные с 2000 по 2023 год. Транспортные средства со скрученным пробегом или зафиксированными повреждениями были сгруппированы по году выпуска, переведены в проценты и соответственно ранжированы.

carVertical - компания по отчетности об истории транспортных средств, работающая в 35 странах: в большей части Европы, США, Мексике и Австралии. Получая данные из более 900 глобальных реестров и баз, carVertical предоставляет комплексные отчеты, помогающие клиентам принимать взвешенные решения о покупке подержанных транспортных средств. В 2024 году компания зафиксировала рекордную прибыль в размере 53,9 млн евро (2 630 941 407 грн). Кроме отчетности, компания стремится повысить стандарты и культуру рынка подержанных транспортных средств. В 2023 году система управления информационной безопасностью carVertical получила сертификацию ISO/IEC 27001:2017 - самого известного стандарта для систем информационной безопасности в мире.