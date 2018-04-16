Навіть базова модель позашляховика коштує майже 4 млн. гривень. Скільки ж коштує «заряджена» версія G63, яку розбили?

Викрадений та розбитий 16 квітня в Києві п’яним автомийником Mercedes-Benz G-класу Віктора Медведчука може коштувати у півтори-два рази більше за базову модель. Принаймні, аналогічні моделі, які продаються в Україні на одному з ресурсів автооголошень, оцінюють у таку суму.

Згідно інформації офіційних дилерів Mercedes-Benz в Україні, наразі в автосалонах доступна базова версія автомобіля Mercedes-Benz G-класу вартістю від 3 952 037 грн. Однак це мінімальна вартість автомобіля, в якому встановлено 3,0-літровий дизельний двигун.

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На розбитому автомобілі чітко видно позначку V8 Kompressor, тобто ця машина має 5,5-літровий турбований двигун AMG потужністю 400 кВт. Такі авто позначаються AMG 63 та постачаються під індивідуальне замовлення. А їх вартість залежить від додатково замовлених опцій, однак в середньому вона вдвічі більша за ціну базової моделі.

Втім, на одному з ресурсів, де продаються вживані автомобілі, подібних автомобілів декілька. Продавці хочуть за них від 110 до 200 тисяч доларів залежно від року виготовлення та тюнінгу. А це якраз від 2,8 до 5,2 млн. гривень. Якщо ж авто броньоване, ця вартість може зрости ще в півтори-два рази.

Нагадаємо, що Mercedes-AMG залишає V12 у минулому.