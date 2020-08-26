На середню зарплату в 2020 році українець може купити 345 літрів бензину – це на 34% більше, ніж в минулому.

Дослідники з Picodi.com порахували вартість пального в країнах Європи та світу та порівняли її з українськими показниками та минулорічними даними.

Як виявилось, в Україні ціна бензину одна з найнижчих в Європі - 0,92 $ за літр. Дешевше лише в Росії – $0,63. Найдорожче пальне в Нідерландах – $1,74.

Середню вартість бензину в першому півріччі 2020 роки зіставили з середньою оплатою праці. У лідерах рейтингу виявилися Швейцарія і Люксембург – жителі цих держав можуть на середньостатистичну зарплату купити 3795 і 3320 літрів пального відповідно.

У Німеччині також можуть похвалитися співвідношенням оплати праці до вартості палива – 1938 літрів. У Литві ж і Польщі цей показник майже ідентичний. Середня зарплата в цих країнах дозволяє купити 836 і 832 літра бензину.

Останнє місце в рейтингу займає Албанія і 239 літрів палива. Недалеко від неї і Україна зі 345 літрами.

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Світовий рейтинг індексу бензину

У світовому рейтингу лідируючі позиції займають країни Перської затоки. У Саудівській Аравії, Катарі і Кувейті на середню зарплату можна купити від 5112 до 8210 літрів бензину. Найсумніша ситуація - на Кубі, де середня оплата праці дорівнює 28 літрам бензину (збільшення на 2 літри). Незважаючи на те, що Таджикистан і Замбія теж знаходяться внизу рейтингу, жителі цих країн можуть придбати в 7 разів більше палива, ніж кубинці, тобто 151 і 219 літрів відповідно.

Але наявність нафти в країні не завжди гарантує доступність нафтопродуктів для її жителів. Як приклад можна привести Нігерію, де видобувається найбільше нафти в Африці. Поєднання низьких цін на бензин (0,34 $) і невисокої середньої зарплати в 182 $ не дозволяє нігерійцям розраховувати на велику кількість бензину, всього лише 539 літрів. Аналогічна ситуація і в багатій нафтою Росії. У країні, яка є другою за обсягами видобутку нафти в світі, на середню зарплату можна придбати 919 літрів.

Нагадаємо, що мережі АЗС підвищують ціни на пальне.