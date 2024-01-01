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Скільки заробили страхові компанії на полісах "Зелена картка"

За перші три місяці поточного року витрати українців на придбання полісів "Зелена картка" склали понад 1,2 млрд грн. Виплатили страхові компанії лише 520,8 млн грн.
Скільки заробляють українські страхові компанії на полісах "зелена картка" - Auto24
Євген Гудущан
logo29 квітня, 12:00
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За І квартал 2025 року українські автовласники уклали 298 518 міжнародних договорів страхування "Зелена картка", що на 12,51% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє МСТБУ.

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При цьому страхові премії за міжнародними договорами страхування “Зелена картка” зросли на 2,83% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та склали понад 1,2 млрд грн.

У січні–березні 2025 року було подано 3 626 вимог щодо ДТП, скоєних українськими водіями — це на 8,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Сума сплаченого відшкодування становила 12,4 млн євро (520,8 млн грн), що на 2,89% менше, ніж торік.

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