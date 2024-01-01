Скільки заробили страхові компанії на полісах "Зелена картка"

За І квартал 2025 року українські автовласники уклали 298 518 міжнародних договорів страхування "Зелена картка", що на 12,51% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє МСТБУ.

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При цьому страхові премії за міжнародними договорами страхування “Зелена картка” зросли на 2,83% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та склали понад 1,2 млрд грн.

У січні–березні 2025 року було подано 3 626 вимог щодо ДТП, скоєних українськими водіями — це на 8,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Сума сплаченого відшкодування становила 12,4 млн євро (520,8 млн грн), що на 2,89% менше, ніж торік.