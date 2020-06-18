Опубліковані місця найбільшої концентрації ДТП у столиці за 2016-2019 рік.

На карті відтінками червоного позначені найбільш проблемні ділянки - чим темніший колір, тим більше концентрація важких ДТП.

Читайте також: За кілька років Київ став одним з найбільш "закоркованих" міст світу

Розв'язки-лідери за кількістю важких ДТП:

🔸 розв'язка на Шулявці - 20 дтп (10 пішоходів)

🔸 розв'язка Столичне-Заболотного - 16 (6)

🔸 розв'язка за північним Мостом (Шухевича-Бальзака) - 15 (10)

🔸 перехрестя пр. Бандери-Богатирська-Оболонський - 14 (5)

🔸 розв'язка Окружна-Глушкова - 11

🔸 розв'язка на Деміївці - 11

🔸 пл. Перемоги - 10 (4)

🔸 розв'язка ін. Бандери-Наб.Рибальская-Сталінграда - 10 (4)

🔸 розв'язка Голосіївський пр.-Васильківська - 10

🔸 розв'язка Перемоги-Окружна - 10 (7)

🔸 розв'язка м. Харківська - 9 (8)

🔸 розв'язка пр. Григоренко-вул. Ахматової - 9 (6)

🔸 перехрестя Глушкова-Васильківська-Голосіївський - 9

🔸 Окружна-Курбаса - 8 (7)

🔸 ін. Шухевича-Перова / Маяковського - 8 (2)

🔸 м. Позняки - 7

🔸 розв'язка на Броварському біля м. Лівобережна - 6 (1)

Читайте також: Німці масово відмовляються від громадського трансопрту

Вулиці-лідери за кількістю важких ДТП:

🔹 пр. Перемоги - 68 аварій (30 пішоходів)

🔹 вул. Б. Окружна - 67 (39)

🔹 Столичне шосе - 60 (24)

🔹 Броварський пр. - 36 (17)

🔹 ін. Бандери (Московський) - 34 (12)

🔹 Харківське шосе - 32 (23)

🔹 вул. Братиславська - 32 (23)

🔹 вул. Заболотного - 31 (17)

🔹 ін. Шухевича (Ватутіна) - 30 (15)

🔹 вул. В. Гетьмана - 29 (18)

🔹 вул. Богатирська - 28 (10)

🔹 Гостомельський шосе - 28 (6)

🔹 пр. Маяковського - 26 (19)

🔹 ін. В. Лобановського (Червонозоряний)

🔹 ін. М. Бажана - 23 (15)

🔹 вул. Щербакова (Щербаківського) - 22 (17)

🔹 Голосіївський пр. - 21 (16)

🔹 бул. Т. Шевченка - 20 (15)

🔹 Повітрофлотський пр. - 20 (11)

🔹 вул. В. Васильківська - 20 (13)

🔹 бул. Дружби Народів - 20 (6)

🔹 вул. Оноре де Бальзака - 20 (8)

🔹 Набережне шосе - 19 (8)

🔹 вул. М. Закревського - 19 (17)

🔹 вул. О. Теліги - 17 (6)

🔹 вул. Васильківська - 17 (15)

🔹 пр. Науки - 17 (13)

🔹 бул. В. Гавела (І. Лепсе) - 17 (12)

🔹 ін. П. Григоренко - 17 (13)

🔹 пр. Глушкова - 17 (11)

Також цікаво: Кабмін дозволив таксистам їздити смугами громадського транспорту