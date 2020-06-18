Опубликованы места наибольшей концентрации ДТП в столице за 2016-2019 год.
На карте оттенками красного обозначены наиболее проблемные участки - чем темнее цвет, тем больше концентрация тяжелых ДТП.
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Развязки-лидеры по количеству тяжелых ДТП:
- развязка на Шулявке - 20 дтп (10 пешеходов)развязка столичное-Заболотного - 16 (6)
- развязка по Северному мосту (Шухевича-Бальзака) - 15 (10)
- перекресток пр. Бандеры-Богатырская-Оболонский - 14 (5)
- развязка Окружная-Глушкова-11
- развязка на Демеевке-11
- пл. Победы-10 (4)
- развязка ин.Бандеры-Наб.Рибальская-Сталинграда - 10 (4)
- развязка Голосеевский пр.-Васильковская - 10
- развязка Победы - Окружная-10 (7)
- развязка м. Харьковская - 9 (8)
- развязка пр. Григоренко - Ул. Ахматовой-9 (6)
- перекресток Глушкова-Васильковская-Голосеевский-9
- Ладно Окружная - Курбаса-8 (7)
- ин. Шухевича-Перова / Маяковского - 8 (2)
- м. Позняки-7
- развязка на Броварском возле м. Левобережная-6 ( 1)
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Улицы-лидеры по количеству тяжелых ДТП:
- пр. Победы - 68 аварий (30 пешеходов)
- ул. Б. Окружная - 67 (39)
- Столичное шоссе - 60 (24)
- Броварской пр. - 36 (17)
- ин. Бандеры (Московский) - 34 (12)
- Харьковское шоссе - 32 (23)
- Братиславская - 32 (23)
- Захид ул. Заболотного - 31 (17)
- ин. Шухевича (Ватутина) - 30 (15)
- в. Гетьмана - 29 (18)
- богатырская ул. - 28 (10)
- Мост Гостомельское шоссе - 28 (6)
- хорошо. Маяковского - 26 (19)
- др. В. Лобановского (Краснозвездный)
- м. Бажана-23 (15)
- Щербакова (Щербаковского) - 22 (17)
- Голосеевский пр. - 21 (16)
- бул. Т. Шевченко - 20 (15)
- Воздухофлотский пр. - 20 (11)
- ул. В. Васильковская - 20 (13)
- бул. Дружбы Народов - 20 (6)
- Оноре де Бальзака - 20 (8)
- Набережное шоссе - 19 (8)
- м. Закревского - 19 (17)
- Захид ул. о. Телиги-17 (6)
- Васильковская-17 (15)
- хорошо. Науки - 17 (13)
- бул. В. Гавела (И. Лепсе) - 17 (12)
- др. П. Григоренко - 17 (13)
- хорошо. Глушкова - 17 (11)
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