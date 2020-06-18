Опубликованы места наибольшей концентрации ДТП в столице за 2016-2019 год.

На карте оттенками красного обозначены наиболее проблемные участки - чем темнее цвет, тем больше концентрация тяжелых ДТП.

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Развязки-лидеры по количеству тяжелых ДТП:

развязка на Шулявке - 20 дтп (10 пешеходов)развязка столичное-Заболотного - 16 (6)

развязка по Северному мосту (Шухевича-Бальзака) - 15 (10)

перекресток пр. Бандеры-Богатырская-Оболонский - 14 (5)

развязка Окружная-Глушкова-11

развязка на Демеевке-11

пл. Победы-10 (4)

развязка ин.Бандеры-Наб.Рибальская-Сталинграда - 10 (4)

развязка Голосеевский пр.-Васильковская - 10

развязка Победы - Окружная-10 (7)

развязка м. Харьковская - 9 (8)

развязка пр. Григоренко - Ул. Ахматовой-9 (6)

перекресток Глушкова-Васильковская-Голосеевский-9

Ладно Окружная - Курбаса-8 (7)

ин. Шухевича-Перова / Маяковского - 8 (2)

м. Позняки-7

развязка на Броварском возле м. Левобережная-6 ( 1)

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Улицы-лидеры по количеству тяжелых ДТП:

пр. Победы - 68 аварий (30 пешеходов)

ул. Б. Окружная - 67 (39)

Столичное шоссе - 60 (24)

Броварской пр. - 36 (17)

ин. Бандеры (Московский) - 34 (12)

Харьковское шоссе - 32 (23)

Братиславская - 32 (23)

Захид ул. Заболотного - 31 (17)

ин. Шухевича (Ватутина) - 30 (15)

в. Гетьмана - 29 (18)

богатырская ул. - 28 (10)

Мост Гостомельское шоссе - 28 (6)

хорошо. Маяковского - 26 (19)

др. В. Лобановского (Краснозвездный)

м. Бажана-23 (15)

Щербакова (Щербаковского) - 22 (17)

Голосеевский пр. - 21 (16)

бул. Т. Шевченко - 20 (15)

Воздухофлотский пр. - 20 (11)

ул. В. Васильковская - 20 (13)

бул. Дружбы Народов - 20 (6)

Оноре де Бальзака - 20 (8)

Набережное шоссе - 19 (8)

м. Закревского - 19 (17)

Захид ул. о. Телиги-17 (6)

Васильковская-17 (15)

хорошо. Науки - 17 (13)

бул. В. Гавела (И. Лепсе) - 17 (12)

др. П. Григоренко - 17 (13)

хорошо. Глушкова - 17 (11)

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