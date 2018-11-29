І він абсолютно не схожий на інтер'єр решти сучасних моделей марки.

Компанія Skoda продовжує підігрівати цікавість публіки до своєї нової моделі під назвою Scala, котра прийде на зміну хетчбеку Rapid Spaceback.

Нещодавно чеський бренд оприлюднив деякі технічні подробиці та закафуфльовані фото нової Scala, нині ж дозволив зазирнути всередину хетчбека. Прем'єра Skoda Scala запланована на грудень цього року, тож чекати на решту залишилось не так вже й довго.

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Skoda повідомляє, що Scala стане першою моделлю марки, при створенні якої основна ставка робилася не на консервативність і практичність рішень, а на емоційність.

Фото: салон Skoda Scala / Skoda

Загалом інтер’єр виглядає досить мінімалістичним. Першочергову увагу в інтер'єрі дизайнери приділили новій архітектурі кокпіта з відособленим 9,2-дюймовим екраном мультимедійної системи, що височіє у центрі передньої панелі. Прес-реліз повідомляє, що у своєму класі це буде найбільший екран. Також Skoda Scala в дорогих версіях отримає віртуальну приладову панель на базі широкоформатного екрану, таку ж, як у решти сучасних моделей марки.

У оздобленні Scala використано нові більш якісні матеріали з іншої фактурою і декоративними вставками. На фото у Skoda Scala показана з комбінованим оздобленням з тканини і шкірозамінника, однак коли нова модель вийде на ринок наступного ркоу, вона пропонуватиметься і з суто текстильним салоном або ж шкіряним для дорожчих версій.

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