Експерти прогнозують подальше зростання цін.

У середині травня на заправних станціях по всій Україні зросла вартість бензину й дизелю. Максимальне зафіксоване здорожчання становить 60 копійок за літр.

Про зростання вартості пального повідомляє enkorr, з посиланням на “Консалтингову групу А-95”, котра проводить оперативний моніторинг ринку.

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Так, згідно зібраних данних, у мережі Glusco різні сорти бензину здорожчали на 0,2 грн/л. На заправках мереж AMIC, Shell, KLO, Автотранс та Jazz Oil ціни зросли на максимальні 18 копійок за літр.

Лідером зі здорожчання пального стала мережа “Овіс”, на заправках якої за дві доби бензин та дизель додали у ціні від 27 до 60 копійок.

Динаміка роздрібних цін в українських мережах АЗС 14-15 травня 2018 року, грн/л:

Компанія А-92, грн/л А-95, грн/л А-95+, грн/л ДП, грн/л Ціна Зміна Ціна Зміна Ціна Зміна Ціна Зміна AMIC 27,76 0,00 28,64 0,01 29,65 0,01 26,43 0,01 Shell 29,77 0,10 30,81 0,14 33,20 0,18 28,27 0,11 SOCAR 30,49 0,00 31,49 0,00 32,49 0,00 28,99 0,00 Укргаздобича 27,50 0,00 28,00 0,00 x x 26,00 0,00 UPG 27,70 0,00 28,70 0,00 31,50 0,00 25,90 0,00 WOG 30,45 0,00 31,45 0,00 32,45 0,00 28,95 0,00 Автотранс 27,98 0,00 28,63 0,00 30,49 0,00 26,78 0,00 Параллель 29,86 0,00 30,86 0,00 31,46 0,00 28,36 0,00 Авіас 26,95 0,00 27,95 0,00 28,45 0,00 26,00 0,00 БРСМ-Нафта 26,62 0,00 27,25 0,00 28,44 0,00 25,33 0,00 KLO 28,99 0,20 29,79 0,00 30,69 0,00 27,79 0,10 Marshal 26,00 0,00 26,50 0,00 x x 24,90 0,00 Glusco 29,15 0,20 30,15 0,20 31,15 0,20 27,30 0,00 Надежда 27,79 0,00 28,53 0,00 28,89 0,00 26,69 0,00 Chipo 27,99 0,00 28,49 0,00 30,99 0,00 26,29 0,00 ОККО 30,49 0,00 31,49 0,00 32,49 0,00 28,99 0,00 Овис 27,54 0,60 28,56 0,60 29,70 0,00 26,76 0,60 Народна 27,43 0,00 27,97 0,00 28,53 0,00 26,15 0,20 Укрнафта 27,00 0,00 28,00 0,00 28,50 0,00 26,00 0,00 ZOG 27,40 0,00 28,40 0,00 28,90 0,00 26,40 0,00 Mango 26,69 0,00 27,89 0,00 28,89 0,00 25,69 0,00 Jazz Oil 26,99 0,00 27,49 0,00 x x 25,99 0,00 Середня ціна в Україні: 28,19 0,01 29,13 0,01 30,27 0,01 26,92 0,01

Зростання цін на нафтопродукти обумовлено стрибком вартості нафти на світовому ринку. Якщо тенденція зростання світових цін збережеться, оператори АЗС вже найближчим часом можуть підвищити ціни бензинів і дизпалива в межах 1 грн/л.

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