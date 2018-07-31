Двокілометрова ділянка дороги, яка з'єднає Гостомельське шосе з вулицею Богатирською, активно будується.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що двокілометрова ділянка Кільцевої дороги, які не могли добудувати більше десятиліття, почне працювати наприкінці наступного року. Про це він розповів під час інспекції побудови дороги від Мінського шосе до вулиці Богатирської.

Ця дорога, за переконанням київського очільника, розвантажить центр столиці від транзитного транспортну, зокрема, великих вантажівок.

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За його словами, нині виконані роботи з підготовки будівництва шляхопроводів через вул. Богатирську та через залізницю. Зроблено тунельну частину підземного пішохідного переходу. Розпочато влаштування насипу земляного полотна. Завершити всі роботи на об’єкті мають восени наступного року.

"Довжина ділянки, яку ми капітально оновлюємо, – два з половиною кілометри. Проектом передбачено влаштування 4-х смуг руху. Повна заміна асфальтобетонного покриття. Воно буде тришарове. Прокладають тут і нову мережу дощової каналізації, облаштовують тротуари. Тут буде й оновлена мережа зовнішнього освітлення. Нові лампи, які ми встановлюємо, – економічні та більш ефективні. А це, насамперед, – безпека водіїв та пішоходів. Частину робіт уже виконано", – зазначив мер.

Планом передбачено будівництво двох нових шляхопроводів, підземного пішохідного переходу, влаштування насипу земляного полотна, перекладення усіх комунікацій та інженерних мереж, озеленення навколишньої території. На нову дорогу виведуть вулицю Сім'ї Кульженків.

Нагадаємо, що 75 київських мостів знаходяться в передаварійному стані.