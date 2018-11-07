Японці хочуть повернутись у змагання World Rally Championship, а для цього їм потрібна нова модель.

Після 10 років затишшя, Subaru планує повернутись у ралійний чемпіонат WRC, в якому свого часу здобула собі славу.

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За останніми чутками японська компанія готується повернутися у World Rally Championship і для цього розробить новий гарячий хетчбек класу В. Конкурентами новинки будуть Ford Fiesta ST, Volkswagen Polo GTI та Toyota Yaris GRMN. Подробиці проекту поки не розголошуються, однак зрозуміло, що автомобіль, призначений для змагань обов’язково має спочатку надійти у масовий продаж.



Фото: болід Subaru WRX STI для змагань WRC / noticias.coches.com

Імовірно новий хетч Subaru отримає турбований чотирициліндровий опозитний двигун і систему повного приводу – перевірену комбінацію компонентів, котра й дозволила свого часу автомобілям Subaru здобувати числені перемоги у ралійних перегонах. Потужність мотора повинна становити не менше 200 к.с.

Наразі у модельному ряду Subaru немає автомобіля класу В, на базі якого можна було б створити і випустити в продаж гарячий хетчбек. Тому компанії доведеться або розробляти модель з нуля, або запозичити її в іншого автовиробника – приклади такої кооперації ми вже бачили, коли вийшла Subaru BRZ, вона ж Toyota GT86.

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