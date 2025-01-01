Subaru анонсувала новий електрокросовер Uncharted

Subaru розширює свою лінійку електромобілів. Перехід почався на початку цього року з презентації оновленого Solterra та абсолютно нового Trailseeker. Як зазначає Carscoops, 17 липня дебютує новий Uncharted – компактний кросовер, що буде братом-близнюком повністю електричної Toyota CH-R, що в Європі називається CH-R+.

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Компанія розкрила назву та показала новинку на низькоякісному тизері. На кадрі показано модель на пильній дорозі. Помітно, що задня частина виконана в стилі Solterra з розділеним верхнім спойлером, вузькими задніми ліхтарями, кутастим заднім склом та написом “SUBARU” на дверцятах багажника.

Про модель мало що відомо, але попередні повідомлення натякали на те, що кросовер є ще однією моделлю партнерства з Toyota. Новий Subaru Uncharted, схоже, має багато спільного з Toyota C-HR. Варто очікувати, що новинка матиме таку ж акумуляторну батарею ємністю 77 кВт-год, а також стандартну систему повного приводу з двома двигунами потужністю 252 кВт (343 к.с.).

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Що стосується розмірів, Uncharted матиме 4520 мм завдовжки, а колісна база становитиме 2750 міліметрів. Це означатиме, що модель на 168 мм буде коротшою за Solterra, а відстань між колесами буде на 99 мм меншою.