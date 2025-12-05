Suzuki розкрила причину, чому пікап Jimny так і не побачить світ

Після дебюту концепту Jimny Sierra Pickup Style на автосалоні в Токіо 2019 року здавалось, що Suzuki тестує реакцію публіки перед реальним запуском моделі. Попит був — у соцмережах, на форумах, серед тюнінг-майстерень.

Шпигунські фото, концепти від сторонніх ательє, а у 2023-му ще й подовжений Jimny — усе виглядало як шлях до мініатюрного заводського пікапа. Додало інтриги й інтерв'ю керівника Suzuki Australia, який торік натякнув на можливу розробку двохдверного пікапа. Тепер — офіційно: цього не станеться.

Концепт Suzuki Jimny Sierra Pickup Style

Під час Japan Mobility Show головний інженер Suzuki Такаміцу Сасакі зруйнував багаторічні сподівання: “Пікап Jimny не розглядається. Попит на таку версію невеликий”. Цей аргумент звучить просто, але справжня причина — технічна.

Jimny — дуже компактний рамний позашляховик. Щоб зробити з нього повноцінний пікап, потрібно:

радикально посилювати раму, щоб вона витримувала навантаження на кузов

змінювати конструкцію задньої частини, що руйнує оригінальний баланс моделі

додавати потужніший двигун, якого в лінійці Suzuki для Jimny наразі просто немає

Сасакі пояснив: “Якби ми мали робити пікап Jimny, нам довелося б зробити його дуже міцним. Це надзвичайно складно. Ми не розглядаємо і потужніший двигун — баланс Jimny ідеальний у нинішній конфігурації”.

Сучасний атмосферний 1,5-літровий агрегат на 101 к.с. — єдиний двигун, доступний Jimny поза Японією, і він не розрахований на навантаження пікапа.Ще кілька років тому Suzuki розглядала електричний Jimny для Європи. Але наприкінці 2024 року президент компанії Тосіхіро Сузукі різко змінив курс, оскільки важка батарея зруйнувала б характер позашляховика.

Салон Suzuki Jimny

Електричний і навіть гібридний варіант тепер не у пріоритеті. Jimny залишається моделлю з ДВЗ. Нещодавно Suzuki представила легке оновлення Jimny в Японії та Австралії: покращили безпеку й мультимедіа, підлаштували дрібні функції під п’ятидверну версію. Але технічно — все той самий Jimny, що й у 2018-му.

Офіційного Jimny Pickup не буде. Але на ринку вже є десятки професійних комплектів переробки від майстерень з Австралії, ПАР та Близького Сходу. Вони дорогі, але якісні — і дозволяють отримати саме той “маленький пікап мрії”, якого не зробить Suzuki.