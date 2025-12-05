Suzuki раскрыла причину, почему пикап Jimny так и не увидит свет

После дебюта концепта Jimny Sierra Pickup Style на автосалоне в Токио 2019 года казалось, что Suzuki тестирует реакцию публики перед реальным запуском модели. Спрос был - в соцсетях, на форумах, среди тюнинг-мастерских.

Шпионские фото, концепты от сторонних ателье, а в 2023-м еще и удлиненный Jimny - все выглядело как путь к миниатюрному заводскому пикапу. Добавило интриги и интервью руководителя Suzuki Australia, который в прошлом году намекнул на возможную разработку двухдверного пикапа. Теперь - официально: этого не произойдет.

Концепт Suzuki Jimny Sierra Pickup Style

Во время Japan Mobility Show главный инженер Suzuki Такамицу Сасаки разрушил многолетние надежды: “Пикап Jimny не рассматривается. Спрос на такую версию невелик”. Этот аргумент звучит просто, но настоящая причина - техническая.

Jimny - очень компактный рамный внедорожник. Чтобы сделать из него полноценный пикап, нужно:

радикально усиливать раму, чтобы она выдерживала нагрузку на кузов

менять конструкцию задней части, что разрушает оригинальный баланс модели

добавлять более мощный двигатель, которого в линейке Suzuki для Jimny пока просто нет

Сасаки объяснил: “Если бы мы должны были делать пикап Jimny, нам пришлось бы сделать его очень прочным. Это чрезвычайно сложно. Мы не рассматриваем и более мощный двигатель - баланс Jimny идеален в нынешней конфигурации”.

Современный атмосферный 1,5-литровый агрегат на 101 л.с. - единственный двигатель, доступен Jimny вне Японии, и он не рассчитан на нагрузку пикапа. еще несколько лет назад Suzuki рассматривала электрический Jimny для Европы. Но в конце 2024 года президент компании Тосихиро Сузуки резко изменил курс, поскольку тяжелая батарея разрушила бы характер внедорожника.

Салон Suzuki Jimny

Электрический и даже гибридный вариант теперь не в приоритете. Jimny остается моделью с ДВС. Недавно Suzuki представила легкое обновление Jimny в Японии и Австралии: улучшили безопасность и мультимедиа, подстроили мелкие функции под пятидверную версию. Но технически - все тот же Jimny, что и в 2018-м.

Официального Jimny Pickup не будет. Но на рынке уже есть десятки профессиональных комплектов переработки от мастерских из Австралии, ЮАР и Ближнего Востока. Они дорогие, но качественные - и позволяют получить именно тот “маленький пикап мечты”, которого не сделает Suzuki.