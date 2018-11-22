Кожна деталь автомобіля виконана на замовлення.

Перед вами Rolls-Royce Silver Wraith Special Saloon 1954 року випуску. Його кузов та салон виконані на замовлення і серед поціновувачів марки вважаються одним з найгірших екземплярів з будь-коли створених.

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В минулому столітті поширеним явищем була купівля шасі автмообіля з двигуном та рештою агрегатів без кузову. Останній створювався у кузовних ательє разом з салоном машини. І ось що могло трапитись, коли виконавець враховував усі побажання клієнта.

Фото: Rolls-Royce Silver Wraith Special Saloon / Вonhams

В основі цього унікального Rolls-Royce Silver Wraith Special Saloon лежить подовжена колісна база та компоненти Silver Wraith. Американський бізнесмен Джозеф Машуха у 1950-х замовив незвичайний кузов у ательє Vignale. Кожна деталь машини була виконана саме так, як того захотів замовник.

Фото: салон унікального Rolls-Royce Silver Wraith Special Saloon / Вonhams

Форми кузову машини меншою мірою дивні, під капотом усе чомусь блідо-зелене у поєднанні з хромом, хоч кузов сріблястий, а інтер’єр взагалі ні на що не схожий. Так, всередині цього Silver Wraith Special Saloon є шкіряні регульоване крісло, кондиціонер, електросклопідйомники і… отвір поруч з пасажирським місцем. Це контейнер для шампанського з охолодженням, а ви про що подумали?

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