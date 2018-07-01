Можливо. У 2020 році.

Компанія Lotus обіцяла відродити легендарну модель минулого у 2020 році. І хоча британці раніше показували концепт Esprit, з того часу минуло вже 5 років і дизайн автомобілів вийшов на новий курс, тож можливо, замість прототипу 2013 року компанія візьме за основу щось більш сучасне.

Наприклад, щось подібне до цього. Перед нами авторський рендер від Пола сантоса (Pol Santos). І нам він видається на диво вдалим. Порівняйте творіння дизайнера з історичною машиною.

Фото: Оригінальний Lotus Esprit та рендер

А ось як виглядав концепт Lotus 2013 року:

Що ж, яким буде наступний Esprit – відомо лише британцям з Lotus, однак можна бути певним, що новий спорткар буде не гіршим за ті, що зараз бентежать серця автолюбителів у Гудвуді.

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