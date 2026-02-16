Tatra створила монстра 16×16: хто замовив гагінта

Створена на заводі у місті Копршивніце вантажівка, вірніше шасі під надбудову, працюватиме на іншому континенті — в Австралії.

Як пише Tatra Trucks, надважкий спецтранспорт розроблено для складних завдань та екстремальних умов експлуатації. Від європейської зони використання цю машину відрізняє праворульна схема, притаманна для австралійських доріг.

Восьминіжка повного приводу

Новинка являє собою восьмивісне шасі з колісною формулою 16×16. При цьому керованими зроблені перші три та дві задні осі, що значно покращує маневровість габаритної машини.

Автомобіль отримав широкі шини розміром 445 мм на всіх осях. Це дозволяє забезпечити навантаження до 10 тонн на кожну вісь, що робить спецтранспорт придатним для роботи у складних дорожніх і позашляхових умовах.

Спецвипуск має 8 осей, 16 коліс, потужний двигун і цікаву місію. Фото: Tatra

Потужний двигун і автоматична трансмісія

Машину оснащено 12,9-літровим шестициліндровим дизельним двигуном потужністю 530 к.с.

Силовий агрегат працює разом із автоматизованою 12-ступеневою коробкою передач, що забезпечує ефективну роботу навіть під значним навантаженням.

Модульна конструкція для гігантів

Однією з ключових особливостей техніки Tatra є фірмове модульне шасі. Така конструкція дозволяє створюватио-логістичні операції.

Шасі з кабіною праворульного виконання вже передали кузовобудівнику. Там автомобіль оснастять висотною платформою для виконання спеціальних технічних робіт.

Щоправда, чия саме і яка надбудова буде не повідомляється. Зазначено, що машина працюватиме у телекомунікаційній галузі.

Tatra може створити світову рідкість – шасі довжиною понад 25 метрів, оскільки використовує модульний спосіб, як от побудова Lego. Фото: Tatra

Після завершення виробництва спецтранспорт приєднається до автопарку компанії Quantum Comms. Там його використовуватимуть для обслуговування телекомунікаційної інфраструктури та виконання складних операцій у важкодоступних районах.